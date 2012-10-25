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Jackson ve Elvis'i tahtından etti!

Menekşe gözleriyle ünlü aktris 79 yıla 8 evlilik ve onlarca film sığdırdı

25 Ekim 2012 22:27

 

2011 yılında 79 yaşındayken hayata veda eden sinema yıldızı Elizabeth Taylor, pop kralı Michael Jackson ve Rock'n Roll'un efsanevi ismi Elvis Presley'nin 'en çok kazanan ölmüş ünlüler' unvanını devraldı.
 
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Ekonomi dergisi Forbes'un her yıl yayımladığı 'en çok kazanan ölmüş ünlüler listesi'nde Elizabeth Taylor, 210 milyon dolarlık gelirle ilk sıraya yerleşti. Bu rakamın 184 milyon dolarlık kısmı, sanatçının müzayede ile satışa çıkan mücevher, kostüm ve sanat eserlerinden elde edildi. Forbes, geri kalan kısmı ise Taylor'ın gayrimenkullerinden elde edilen gelir olarak açıkladı.
 
2009 yılında hayatını kaybeden Jackson, 145 milyon dolarlık gelirle listede ikinci sırada yer alırken, Jaskson'ı 55 milyon dolarla Elvis Presley takip etti.
 
2011 yılında 79 yaşındayken hayata veda eden Elizabeth Taylor, 'White Diamonds' adı verilen parfümünün satışından ise 75 milyon dolar kazanmıştı.
 
Forbes'a göre; Jackson albüm satışlarından elde edeceği gelirle önümüzdeki yıl yine ilk sıraya yerleşebilir.
 

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