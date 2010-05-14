Jackson için Mardin'de mevlit

T24-



Dernek şimdi de Jackson'un ölümünün birinci yıldönümü olan 26 Haziran günü mercimekli Köyü'nde mevlit okutacak.



Türkçe, Kürtçe, Arapça, Mıhellemice okutulacak mevlitte, kurbanlar kesilecek.



Mevlide katılanlara kesilen kurbanların etinden ikram edilecek ve Michael Jackson'un resminin basılı olduğu tişörtler hediye edilecek.



Jackson'un şarkıları çalınacak, köy meydanına kurulacak dev ekranlarla yaşamı ve cenaze töreniyle ilgili görüntüler gösterilecek.



‘DAMADIMIZ OLDUĞU İÇİN SEVİYORUZ’





Mıhellemi Dinler Diller ve Medeniyetlerarası Diyalog Derneği Başkanı Mehmet Ali Aslan, Michael Jacson'un Müslüman olan ağabeyi Jemaine Jackson'un da anma etkinliğine davet edileceğini söyledi.



Ünü şarkıcının kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Aslan, "Kendisi aslen Mardin'in Savur İlçesi Kıllıs Köyü Mıhellemileri'nden olan efsane rock yıldızı Elvis Presley'in kızı Lisa Marie ile evliydi. Dolayısıyla Jackson biz Mıhellemiler'in damadı olduğu için onu seviyor ve önemsiyoruz" dedi.