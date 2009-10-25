Jackson anısına 40 ülkede dans

Ümraniye’deki Meydan Alışveriş Merkezi’nin bahçesinde gece yarısı Micheal Jackson hayranı, çoğunluğu amatör 213 dansçı toplandı. Kıyafetleri ve zombiye benzer yüz makyajlarıyla Michael Jackson’ın ‘Thrill The World’ klibindeki görünümünü andıran dansçılar, saatler 03.30’u gösterdiğinde tüm dünyayla aynı anda dans etmeye başladı. 6 dakika boyunca dans eden topluluk, Michael Jackson'un şarkılarıyla çoştu.Organizasyona Türkiye’nin de katılması için başvuru yapan Barbaros Şahin, 2008 yılında 10 ülkede 4 bin 179 dansçının aynı anda dans ettiğini belirterek, “Geçen yıl ki rekoru kırmak için 1 buçuk aydır prova yapıyoruz. İnternet üzerinden ulaştığımız Michael Jackson hayranları burada. Dansçılarımızın hepsi gönüllüdür. Bu organizasyonu İstanbul’da gerçekleştirmekten dolayı çok mutluyuz” dedi. Elde edilen yaklaşık 2 bin TL’lik bağışın, ‘Baba beni okula gönder’ kampanyası ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlanacağı belirtildi.