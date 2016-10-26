Jack Rodwell'in ilk 11 laneti!

3.5 yıldır Sunderland’da oynayan Jack Rodwell, 11’de sahaya çıktığı 32 maçta galibiyet yüzü göremedi.

İngiltere Premier Lig ekibi Sunderland'da forma giyen Jack Rodwell'in uğursuzluğu, kulüpte ve taraftarlar arasında en çok konuşulan konu haline geldi.



Öyle ki Sunderland'de son 3.5 yılda ilk 11'de başladığı 32 maçta kulüp tek bir galibiyet dahi alamadı.

Bu inanılmaz seri nedeniyle şehrin en çok konuşulan ismi olan 25 yaşındaki Rodwell, son olarak hafta sonu takımının West Ham United'a 1-0 yenildiği maçta görev yaptı.