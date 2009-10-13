Jack ile Jessica'nın unutulmaz dakikaları

Ünlü yönetmen Bob Rafelson, Altın Portakal Film Festivali için geldiği Antalya'da basının karşısına çıkarak "Postacı Kapıyı İki Kere Çalar" filminin unutulmaz erotik sahnelerini anlattı.



Başrollerini Jack Nicholson ve Jessica Lange'nin paylaştığı ve sinema tarihinin en tutkulu sahnesiyle hafızalardan silinmeyen "Postacı Kapıyı İki Kere Çalar" filminin yönetmeni Bob Rafelson, 46'ncı Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin konuğu oldu. Bob Rafelson, "Kara Dul" adlı filminde oynayan Therasa Russell ile Hillside Su Oteli'nde basın toplantısı düzenledi.



Bir arkeolog ve sanat tarihçisi arkadaşıyla 1993 yılında Türkiye'ye geldiğini ve altı ay boyunca Türk kilimlerine meraklı arkadaşıyla en ücra köyleri dolaştığını anlatan Rafelson, Türkiye'yi değişmiş gördüğünü söyledi.



O sahneyi anlattı



Basın toplantısında, ABD'de tüm şiddetiyle süren ekonomik kriz yıllarında, rüzgardaki bir yaprak gibi eyaletten eyalete sürüklenen Frank'ın, güzel Cora ve kendinden yaşça büyük kocası Nick'in işlettiği küçük bir lokantaya gelmesiyle gelişen olayların anlatıldığı "Postacı Kapıyı İki Kere Çalar" filminin, Jack Nicholson ve Jessica Lange arasındaki tutku dolu sahnesi de gösterildi.



"Tutku çekmek benim özelliğim" diyen Rafelson, 5 dakika 38 saniye süren bu sahnenin iki kamera ile tek seferde çekildiğini söyledi.



Seksi ve erotizmi çekmek arasında büyük fark olduğunu belirten Rafelson, şöyle konuştu:



"Bu sahnede çıplaklık yok. Birçok yönetmen seks sahnesi koymak istiyorsa çıplaklık ister. Bu sahne, senaryonun en kritik anıydı. Bir ilişkinin bütünleşme noktasıydı. Bu tür sahneler genelde filmlerin sonuna doğru bırakılır. Ben bunu filmin başlarına koydum. Tüm filme ağırlığını o sahne koydu. Bu sahneyi en çok erotik kılan gördükleriniz değil, görmedikleriniz, duyumsadıklarınızdır."



Basın toplantısında oldukça neşeli görülen Rafelson, "İsteyenlerle porno film konusunda çalışmaya hazırım" diye espri yaptı.



Festivalin Genel Sanat Yönetmeni Vecdi Sayar da, "Bazı arkadaşların festivalde porno gösterildi diyebileceğini biliyorum ama festivaller kışkırtıcı olmalıdır, sansür olmamalıdır" dedi.



Bob Rafelson, "Kara Dul" filminde neden Therasa Russell'ı tercih ettiğiyle ilgili soru üzerine de gülerek, "Bütün yönetmenler gibi böyle güzel bir kadınla birlikte olmak istiyordum, sebebi bu" diyerek espri yaptı. Türk sineması hakkında bilgi sahibi olmadığını, ancak bir arkadaşının kendisine DVD'sini gönderdiği "Takva" filmini izlediğini belirten Rafelson, filmi anlattı. Bu sırada araya giren Russell, "Böyle bir film ABD'de çekilemez" dedi.



Vecdi Sayar'ın "Bağımsız sinemanın seks sembolleri arasında gösteriliyorsunuz?" sözlerine üzerine Russell, 16 yaşında sinemaya başladığını ve bu işin eğitimini gördüğünü ifade ederek, "Umarım beni başka yönlerimle de hatırlıyorlardır" dedi.

