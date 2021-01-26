Jacinda Ardern: Yeni Zelandalılar aşılanana kadar sınırlar kapalı kalacak

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkedeki tüm vatandaşlar Koronavirüs aşı olana kadar sınırların kapalı kalacağını açıkladı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkedeki vatandaşların aşılanması için yol haritasını belirtledi. Ardern aşılama süreci tamamlanana kadar yabancı vatandaşlar için sınırların kapalı olacağını söyledi. Ardern, "Muhafazakâr bir yaklaşım ve bu kararın arkasındayım" dedi.

Yeni Zelanda'da öncelik gruplarından sonra tüm nüfusun aşılanmasının 2021 ortasında olması bekleniyor.

Ardern, Avustralya ve Pasifik'le bu süreçte seyahat baloncukları oluşturulabileceğini ancak dünyanın kalanıyla sınırların kapalı kalacağını söyledi.