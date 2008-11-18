İzzettin Doğan'a suç duyurusu

Cumhuriyetçi Eğitim Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. İzzetin Doğan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Sivas olayları ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu. Sivas olaylarında kardeşi Gülsün Karababa’yı yitiren Hüseyin Karababa, Doğan’ın, Cem TV’de yaptığı açıklamalarda, 2 Temmuz 1993 yılında Sivas’ta yaşanan katliamdan, olaylarda hayatını kaybedenleri sorumlu gösterdiğini savundu ve Doğan’ın profesörlük unvanının elinden alınmasını istedi.



Sivas’ta 2 Temmuz 1993 yılında yaşanan Madımak Oteli katliamında kardeşi Gülsün Karababa’yı kaybeden Hüseyin Karababa, konuyla ilgili sahibi olduğu Cem TV’de yaptığı açıklamalar nedeniyle Cem Vakfı Başkanı Prof. Dr. İzzetin Doğan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.



Karababa, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde, Doğan’ın, yaptığı açıklamada Sivas olaylarından, öldürülen vatandaşları “suçlu gösterecek şekilde demeç” vererek, kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini öne sürdü. Karababa suç duyurusu dilekçesinde, özetle şunları dile getirdi:



“Sanık profesör İzzettin Doğan 14.11.2008 tarihinde kendisine ait olan Cem Tv’de yapmış olduğu söyleşide 1993 yılı 2 Temmuz günü Sivas şehrinde yaşanan ve 37 insanın yakılarak öldürüldüğü toplu katliamın sorumluluğunu, katliamda öldürülen insanları suçlu gösteren beyanatlar vermiştir. Bu beyanatlar, halen Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren ve 19 Aralık 2008’de mahkemesi görülecek olan katliam davasını yanlış yönlendirme amacı taşımaktadır. Bir profesöre yakışmayacak şekilde toplumu yanıltıp yanlış yönlendirmeye yönelik açıklamaların yasalar önünde suç sayıldığına olan inancımdan dolayı, sanığın profesör unvanının elinden alınıp gereken cezaya çarptırılmasını talep ediyorum.”



Alevi Bektaşi Federasyonu tarafından organize edilen Ankara'daki "Ayrımcılığa Karşı Eşit Yurttaşlık Mitingi"ne destek vermemesiyle dikkatleri üzerine çeken Cem Vakfı Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan, Cem TV'de yayınlanan söyleşisinde, Madımak katliamı için "siyasi çatışma”, Aleviliğin İslam dışında olduğunu söyleyenler için de "zır cahiller" demişti.

