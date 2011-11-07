İzzet Yıldızhan'a 'cinsel istismar' ve 'darp' suçlaması

T24 - Ankara’da türkücü İzzet Yıldızhan ile Nihat Doğan’ın adının karıştığı dayak ve cinsel saldırı olayıyla ilgili olarak polisin hazırladığı raporda, Yıldızhan için “cinsel istismar” ve “darp”, Yıldızhan’dan şikayetçi olan kadın arkadaşı E.S.K. içinse, “fuhuşa aracılık etmekten” işlem yapıldığı ortaya çıktı.



Milliyet'in haberine göre; olayda adı geçen M.Y ve E.S.K.’nin, Yıldızhan’dan dayak yedikleri iddiasıyla polise şikayette bulunmalarının ardından başlatılan adli soruşturma çerçevesinde Ankara Emniyeti, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na resmi yazı gönderdi. Soruşturma evrakıyla birlikte gönderilen resmi yazıda, tarafların ifadelerinin yanısıra, tanık konumunda bulunan Nihat Doğan ve diğer iki kadının ifadeleri de yer aldı.



Yıldızhan’dan şikayetçi olan iki kadının verdikleri ifadelerde o gece odada bulunan diğer kadınları “para karşılığı fuhuş yapan kadınlar” olarak niteledikleri ortaya çıktı.



Şikayetçilerden M.Y., iki sayfalık ifadesinde o gece odada bulunan, Yıldızhan için, “İlk kez olay anında gördüm, Sanatçı olmasından dolayı basından tanıyorum. E.S.K.’nin birlikte olduğu arkadaşıdır” dedi.



M.Y., odada bulunan ve aynı zamanda aynı evde kaldığı kadın arkadaşlarından N.H. için, “6 aydır tanırım. Aynı evde kalırız. Kendisinin özel müşterileri var. Bu şahıslarla fuhuş amaçlı birlikte olur” diye konuştu.



E.S.K. için, “Bir senedir tanırım, aynı evde kalırız. Kendisinin özel müşterileri var. Fuhuş amaçlı birlikte olur. Yıldızhan’ın arkadaşıdır”, Y.A. için de, “Bir senedir tanırım. Arkadaşım, aynı evde kalırız. Kendisinin özel müşterileri var. Bu şahıslarla fuhuş amaçlı birlikte olur” ifadesini kullandı. E.S.K. da diğer kadınları aynı şekilde suçladı.





