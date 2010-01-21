İzzet-i ikbal ile gündemden çekildim

T24 - Gazeteci-yazar Fikret Bila, Taraf gazetesinde dün (20.01.2010) yayımlanan “Balyoz Güvenlik Harekât Planı”nı dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök'e sordu. Özkök, konuyla ilgili açıklama yapmaktan çekinirken, Ben artık konuşmuyorum. Ben söyleyeceklerimi söyledim. Hani şair demiş ya, ‘izzet-i ikbal ile çekildik’, diye. Ben de izzet-i ikbal ile gündemden çekildim. Şimdi bahçede torun kovalıyorum” dedi.



Bila'nın Milliyet gazetesinde bugün (21.01.2010) yayımlanan yazısı:





Taraf gazetesi dünkü manşetini bir başka darbe planı iddiasına ayırmıştı. Habere göre, emekli Orgeneral Çetin Doğan, 1. Ordu Komutanı olduğu 2003 yılının başında bir darbe planı hazırlatmıştı. 5 bin sayfayı bulan dokümandan özetlendiği belirtilen haberde, Org. Çetin’in, Çarşaf ve Sakal kod adlı eylem planlarına yer veriliyor, darbe ortamı yaratmak için Fatih ve Beyazıt camilerine bombalı saldırı; bir Türk jetinin kendi uçaklarımız tarafından düşürülmesi, toplumda gerginliği artıracak başka eylemler planlanıyordu.



Darbenin adı “Balyoz” olacaktı. Planda 29’u general 133 subayın adı geçiyordu. Ve darbe toplantısına ilişkin ses kayıtları da vardı. Hedef, AKP hükümetini devirmek; plan, sıkıyönetim ve darbeydi. Tüyler ürperten planın detayları da verilmişti.





Çetin’in açıklaması



Dün öğleden sonra askeri çevrelerden Taraf’ın manşetinde yer alan darbe planının bir “Harp Oyunu Senaryosu” olabileceğine ilişkin duyumlar gelmeye başladı. Akşam saatlerinde ise emekli Org. Çetin Doğan, T24.com.tr internet sitesine bir açıklama yaptı. Doğan, söz konusu dokümanın “Harp Oyunu, Plan Tatbikatı ve Seminerleri” kapsamında olduğunu belirtiyordu. Çetin, bu çalışmaların doğal olduğuna da vurgu yaptığı açıklamasında şöyle diyordu:



“Ordu Komutanlığı yaptığım 1999-2003 yıllarında (önce Ege Ordu Komutanlığı bilahare 1’nci Ordu Komutanlığı) elbette Ordu Harp Oyunları ve Seminerler düzenlemiş ve bu etkinliklere Ordu Komutanlığı bünyesinde görevli subay ve generaller katıldığı gibi, KKK ve Gnkur. başkanları ve beraberlerinde getirdikleri generaller ve subaylar gözlemci olarak katılmışlardır. Görev nedeniyle bu komutanların katılamadığı etkinliklere mutlaka kendilerini temsilen bir üst rütbeli generalin görevlendirilmesi rutin bir uygulamadır. Harp oyunu ve seminerde işlenecek konular ve senaryoların daha önceden üst komutanlara bildirilmesi esastır.”



Emekli Org. Çetin, bu açıklamasıyla söz konusu harp oyunu/semineri konusundan dönemin komutanlarının haberinin olduğunu ifade ediyordu.





‘İzzet-i ikbal ile çekildim’



Dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman, Genelkurmay İkinci Başkanı ise Orgeneral Yaşar Büyükanıt’tı.

Dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Org. Hilmi Özkök’le dün konuştum. Özkök Paşa, haberle ilgili sorumu, “Hiçbir şey söylemeyeceğim” diye karşıladıktan sonra, “Ben artık konuşmuyorum. Ben söyleyeceklerimi söyledim. Hani şair demiş ya, ‘izzet-i ikbal ile çekildik’, diye. Ben de izzet-i ikbal ile gündemden çekildim. Şimdi bahçede torun kovalıyorum” demekle yetindi.





Seçilen konu



Hem haberdeki iddialar hem de Doğan’ın açıklaması yine pek çok soruyu gündeme getirdi. Türkiye, bir süre de bu iddiaları ve verilen yanıtları tartışacak gibi görünüyor.









