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Yaşam

İzzet Çapa, Nişantaşı'ndaki silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alındı

Silahlı saldırıya uğrayan Hakan Başaran, kendisini İzzet Çapa'nın vurdurttuğunu öne sürdü

01 Nisan 2016 13:53

Nişantaşı'nda bir kafede meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin ünlü işletmeci ve Hürriyet yazarı İzzet Çapa dahil 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Şişli Nişantaşı'nda bulunan bir kafede silahlı 2 saldırgan tarafından bacağından vurulan Hakan Başaran'ın "Beni İzzet Çapa vurdurttu" şeklindeki ifadesi üzerine polis, İzzet Çapa'nın da aralarında bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.

İzzet Çapa ve ortağı olduğu ileri sürülen Şeyhmuz Şerbetçi'nin, 1 ay önce de yine aynı konu nedeniyle Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerine ifade verdiği öğrenildi.

Olay sonrası konuşan Çapa, “Söz konusu şahıs benim yanımda officeboy olarak çalışıyordu, bir süre önce kendisini işten çıkarmıştım” demişti.

 

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