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Yaşam

İzzet Çapa: Hürriyet'in Kelebek ekinde Ali Cengiz oyunları ve çetecilik var

İzzet Çapa kişisel blogunda paylaştığı mesajda Hürriyet'ten ayrılık nedenini anlattı

28 Şubat 2015 14:51

İzzet Çapa, köşe yazıları yazdığı ve söyleşiler yaptığı Hürriyet'te yollarını ayırdı. İlk olarak Sözcü yazarı Oray Eğin'in tarafından dile getirilen iddiayı doğrulayan Çapa, ayrılık nedenini kişisel blogundan yayımladığı bir mesajla açıkladı.

Hürriyet'in Kelebek ekini, 'çetecilik ve Ali Cengiz oyunlarıyla' suçlayan  Çapa'nın mesajında "Çalıştığım süre boyunca benden manevi desteğini esirgemeyen beş kişi dışındaki herkese binlerde teşekkür" notu yer aldı.

Oray Eğin, Twitter hesabına paylaştığı mesajda "Türkiye Ömür Gedik ve İzzet Çapa gazeteciliği olmadan nasıl devam edecek? Gazeteciliği işgal edenlerin sonu elbet bir gün gelecekti. Hürriyet ikisini de yolladı" ifadelerini kullanmış, iddia Ömür Gedik tarafından yalanlanmıştı. 

İzzet Çapa'nın ayrılık nedenini anlattığı mesajı şöyle: 

 

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