İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü: Seçimin kaldırılmasını sevinçle karşıladım

Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Rektörü Prof.Dr. Hayri Coşkun, rektör seçimlerinin üniversitelerde gerilemeye yol açan bir travma oluşturduğunu savunarak, "Üniversitelere çok büyük yıkıntılar getirdi. Seçimin kaldırılmasını çok büyük bir sevinçle karşıladım" dedi.

Bolu Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaretinde açıklamalarda bulunan Prof Coşkun, Kanun Hükmünde Kararname ile üniversitelerde rektör seçimlerinin kaldırılmasını da değerlendiren, şu ifadeleri kullandı: "Seçim bittikten sonra üniversitede dargınlık, küslük ve icabında yanınızdaki ofiste duran biriyle emekli olana kadar konuşmama ve daha ileri düzeyde de didişmeler oluyordu. Bu 1990'lı yıllardan bu yana yaşadığımız bir sorun. İster istemez birisi rektör olacak. İster istemez birisi o rektöre oy verecek, birisi vermeyecek.



Ama seçim bittiğinde bunun bitmesi lazım ama üniversitelerde bu bitmedi. Oy vermemişse ya da oy almamışsa bu bir çalkantı getirdi. Bir mücadele getirdi. Üniversitelerde gerilemeye yol açan bir travma oluştu. Bir öğretim üyesi seçim bittikten sonra eğitim öğretime, bilimsel çalışmalara ve normal hayatına dönmesi lazımdı ama bu böyle olmadı.



Üniversitelere çok büyük yıkıntılar getirdi. Bundan dolayı da belki toplumun kendisinden beklediği asıl vazifeleri göremedi. Seçimin kaldırılmasını çok büyük bir sevinçle karşıladım. En azından üniversitede bu kavga biter diye düşünüyorum."

"Seçimin doğru bir şey olmadığını düşünüyordum"

İdari personel ve öğrenciler de olmasına rağmen sadece öğretim üyelerinin oy kullandığına işaret eden Prof.Dr. Coşkun, "Gerçek manada bir seçim değildi zaten. Ön yoklama gibi, aday belirleme gibi bir durumdu ama neticede ona dönüştü.



Oturduğum ofis devletin, aydınlatmasını devlet yapıyor, ısınmasını devlet sağlıyor, masamı, bilgisayarımı devlet veriyor, benim maaşımı da devlet veriyor. Seçimin doğru bir şey olmadığını düşünüyordum" dedi.

KHK ile kaldırıldı

Rektörlük seçimleri Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılmış ve "Devlet üniversitelerinde rektör Yükseköğretim Kurulu tarafından önerilecek, profesör olarak en az üç yıl görev yapmış üç aday arasından Cumhurbaşkanınca atanır." şeklinde düzenlenmişti.