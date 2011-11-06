-İznik'teki ''Ayasofya Camii'' ibadete açıldı İZNİK (A.A) - 06.11.2011 - Vakıflar Genel Müdürlüğünün Bursa'nın İznik ilçesindeki ''Ayasofya Camii''nin ibadete açılması yönündeki kararının ardından tarihi cami, yaklaşık 90 yıl aradan sonra bayram namazının kılınmasıyla ibadete açıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren bayram namazı için Ayasofya Camii'ne gelen İzniklikler, tarihi camiyi doldurdu. Bayram namazına ilgi fazla olunca, cemaat dışarıya hasırlar sererek, saf tuttu. İznik Müftüsü Veli Vehbi Bardakçı'nın kıldırdığı bayram namazına, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, İznik Belediye Başkanı Kadri Eryılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vakıflar Genel Müdürü Ertem, cami çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, caminin yeniden ibadete açılmasından dolayı mutluluğunu ifade ederek, Ayasofya'nın 680 yıl önce Orhangazi tarafından camiye çevrildiğini ve 1920'li yıllardan beri de ibadete kapalı olduğunu hatırlattı. Caminin daha önce harabe şeklinde olduğunu ve restorasyonu gerçekleştirdiklerini kaydeden Ertem, ''Burada ibaret etmek bugün nasip oldu. Ben gerçekten çok mutluyum. Burada tekbir seslerinin yükselmesinden, Allah nidalarının yükselmesinden oldukça mutluyum. Bir bu yönü var, ikincisi ise vakfedenin iradesini gerçekleştirdiğimiz için bundan dolayı da ayrıca mutluyuz.'' -'İki dine göre ibadete açık olması mümkün değil'' Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, bundan sonra Ayasofya'ya yönelik projeleri cami olarak kurula sokacaklarını belirterek, şunları kaydetti: ''Bugün burada ibadete başladık. Ama içerisi soğuktu. Öncelikli olarak pencerelerden başlamak üzere içeride ibadet etmeyi kolaylaştıracak mahiyette bir restorasyon düşünüyoruz. Buranın basında yer aldığına göre her iki dine göre ibadete açık olması mümkün değil. Burası camidir. Cami olarak ibadet edilecektir. Burada hem İslami usullere göre ibadet edilip hem de ayin yapılmasının uygun düşeceğini zannetmiyorum. Bizim düşüncemizde böyle bir şey yok.''