T24 LogoT24 Logo
Gündem

İznik'te trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı

Mehmet BULDU/İZNİK (BURSA), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

17 Ağustos 2018 02:38

Mehmet BULDU/İZNİK (BURSA), (DHA)- BURSA\'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kaza, Bursa\'nin İznik ilçesi Eski Adapazari yolu üzerinde meydana geldi. 54 HC 820 plakalı Serhat Şen (36) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Taklalar attıktan sonra durabilen araçta Bülent Er (34), Serpil Şen (34), Gülçin Er (32), Ali Han Er (5) ve Nermin Avcı (68), yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla İznik Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Nermin Avcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. 

FOTĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet BULDUİZNİK BURSA DHA BURSAKaza BursaEski AdapazariHCSerhatTaklalarBülent ErSerpilGülçin ErAli Han ErNermin AvcıOlayDevlet HastanesiJandarma
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24