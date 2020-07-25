İznik Gölü'nde kaybolan 4 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı

Bursa'da piknik için İznik Gölü'ne gelen Suriyeli 10 kişilik aileden 4 kişi suya girerek kayboldu. Jandarma ekiplerince yürütülen ve AFAD ekipleri ile dalgıç polislerin de katıldığı arama çalışmalarında, kaybolan Mahmut Surani (36) ve yeğeni Abdullah Surani'nin (16) cansız bedenlerine ulaşıldı.

Yapılan çalışmalarda önce Mahmut Surani'nin, ardından kısa süre sonra yeğeni Abdullah Surani'nin cansız bedenine ulaşıldı. Mahmut Surani ve yeğeni Abdullah Surani, otopsi yapılmak üzere İznik Devlet Hastanesi’ne götürüldü. (DHA)