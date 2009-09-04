İzmit’te yüksek gerilim gerginliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını sürdürdüğü Yenidoğan Köprülü Kavşağı çalışması sırasında, bir caddeden geçen yüksek gerilim hatlarının yerin altına alınmaması semt sakinlerini kızdırdı. Mahalle sakinleri caddeyi kapatarak iş makinelerinin bir süre çalışmasını engelledi.

D-100 Karayolu üzerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını sürdürdüğü Yenidoğan Köprülü Kavşak inşaatı sırasında, Serdar Mahallesi Mümtaz Tarhan Caddesi’nden geçen yüksek gerilim hatlarını yerin altına almak amacıyla çalışma başlattı. Belediye yetkilileri 5 apartmanın yöneticileri ve sakinleriyle görüşüp bina önlerinden 2.5 metrekare bedelsiz yer aldı. Daha sonra da elektrik kablolarının geçeceği hattı buraya döşedi.

3 metre daha yaklaştırılacak

Vatandaşlara yanlış bir planlama yaptıklarını belirten belediye yetkilileri daha sonra yüksek gerilim hattının geçtiği direkleri sökmeyeceklerini ve yolu genişletmek amacıyla elektrik direklerini 3 metre daha evlere yaklaştıracaklarını söyledi. Bugün çalışmaların yapıldığı caddeyi kapatan semt sakinleri eylem yaparak iş makinelerinin çalışmasını bir süre engelledi.

'Yüksek gerilimi evlerimizin önünde istemiyoruz'

Yüksek gerilim hatlarının bulunduğu direkleri mahallelerinde istemediklerini söyleyen mahalle muhtarı Sedat Şanbay, “Belediye yüksek gerilim hatlarının yer altından geçirileceğini söyleyerek apartmanların önlerinden bedelsiz 2.5 metre yer aldı. Altyapı çalışmasını yaptı. Şimdi de yaptığı yeri yıkıyor. Elektrik direklerini de 3 metre geri alacaklarını söylüyorlar. Biz yüksek gerilim hatlarını evlerimizin önünde istemiyoruz” dedi.

Belediyenin kendilerini kandırdıklarını söyleyen semt sakinlerinden Emin Ay, “Yüksek gerilim hattını yerin altına alacaklarını söyleyerek bizleri mağdur ettiler. Şimdi de elektrik direklerini evlerimize daha da yaklaştıracaklar” dedi.