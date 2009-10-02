İzmit'te inanılmaz kaza

İzmit'te meydana gelen trafik kazasında bayır aşağı inerken freni boşalan üzerinde minibüs taşıyan çekici kamyonet, bariyerlere çarptıktan karşı şeride geçti. Minibüsün üzerine devrildiği kamyonetin sürücüsü sıkıştığı yerde hayatını kaybetti.Minibüste bulunan 2 kişi yola fırlayarak, kamyonette bulunun bir kişi ise sıkışarak ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı'ndan sabaha karşı inen Bülent Büklüoğlu (32) yönetimindeki 34 BM 346 plakalı kurtarıcı aracı olarak görev yapan kamyonet, Santral Sağlık Ocağı önünde freni boşalınca önce çelik bariyerlere ve sokak lambası direğine, ardından da kavşaktaki reklam panolarına çarptıktan sonra karşı şeride geçti.Kamyonetin taşıdığı arızalı 34 ZS 688 plakalı minibüs, çarpmanın etkisiyle kamyonetin şoför mahalli üzerine devrildi. Kamyonetin sürücüsü aracın içinde ezilerek hayatını kaybetti. Minibüste bulunan Zübeyde Yüksel ile Bayram Kayadibi yola fırlayarak, kamyonette bulunan Ümit Çakmak ise sıkışarak ağır yaralandı.Çarpma ve minibüsün üzerine devrilmesiyle hurdaya dönen kamyonetin içinde sıkışan Ümit Çakmak'ı çıkarabilmek için olay yerine çağrılan vinç, minibüsü kaldırmakta yeterli olmayınca, başka bir vinç istendi.Bu arada sıkıştığı yerde büyük acı çeken Çakmak, kurtarma ekibine daha çabuk hareket etmeleri yönünde zaman zaman bağırdı. Minibüs, olay yerine gelen başka bir vinç yardımıyla yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrollü şekilde kaldırılarak Ümit Çakmak sıkıştığı yerden kurtarıldı.Ağır yaralanan Yüksel, Kayadibi ve Çakmak 112 Acil Servis ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.Bu sırada kaza yerinde toplanan vatandaşlar, trafiğe yaklaşık bir yıl önce açılan Gazanfer Bilge Bulvarı'nın aşırı derece rampa olduğunu, kısa süre önce açılmasına rağmen rampa aşağı inen çok sayıda aracın yolda kaza yaptığını, kazanın gece olmasının faciayı önlediğini belirterek, kurallara uygun yapılmadığı yönünde uyarılara rağmen yolun yapımına izin verenlere tepki gösterdiler.