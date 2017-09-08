İzmit'te doğalgazlı otobüs alev alev yandı

Ergün AYAZ- Faruk KIYAK / İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, belediyeye ait doğalgazlı halk otobüsü motorunun tutuşması sonucu alev alev yandı. Sürücü ve otobüste bulunan yolcular dışarı çıkarak canlarını kurtarırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Öğle saatlerinde, TOKİ- İzmit arasında sefer yapan Veysel Yıldırım yönetimindeki 41 BR 290 plakalı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'ne ait doğalgazlı halk otobüsü, Hatipköy Mahallesi 104 Sokak mevkisine geldiğinde motorundan dumanlar yükseldi. Alevler bir anda aracı sararken, sürücü ve yolcular araçtan inerek canlarını kurtardı. Otobüs alev alev yanmaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleritarafından söndürülen araç kullanılmaz hale geldi.

Otobüs sürücüsü Veysel Yıldırım aracın motorundan dumanlar geldiğini belirterek, \"Otobüsün önünden önce dumanlar yükselmeye başladı. Ardından bir anda alev alıp otobüsü kapladı. İçerisinde 6- 7 yolcu vardı. Hemen kapıları açtım, ben ve yolcular otobüsten uzaklaştık\" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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