İzmit'te doğalgaz patlaması: 3 ölü

İzmit'in Alikahya Beldesi Belediyesi'nin alt katında doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı. Patlama sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 19 kişi de yaralandı.



KOCAELİ merkeze bağlı Alikahya Beldesi'nde, meydana gelen bir arızaya müdahalede bulunan İzmit Gaz A.Ş. (İZGAZ) ekibinin çalışması sırasında, kazı yapan kepçenin ucunun deldiği doğalgaz borusunda patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişi öldü, 19 kişi de yaralandı. Patlama sırasında belde belediyesi binasının arka kısmındaki duvarlar çöktü, çevredeki binaların camları kırıldı. Çıkan yangın ise kısa sürede söndürüldü.



Olay bugün saat 14.45'de meydana geldi. Birçok sanayi kuruluşunun bulunduğu Alikahya Beldesi'nde, belediye binasının önünden geçen Turgut Reis Caddesi üzerindeki doğalgaz boru hattında arazı meydana geldi. Arızanın giderilmesi için Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmit Gaz A.Ş.'den (İZGAZ) ekip istendi. Saat 14.00 sıralarında ekipler, Alikahya Beldesi Belediyesi binası yanındaki yolda iş makinasıyla hatta kazı yapmaya başladı. Ancak çalışma başladıktan yaklaşım 45 dakika sonra kepçe operatörünün yaptığı bir darbe, doğalgaz borusunu patlattı ve sürtünmeyle oluşan kıvılcımla birlikte büyük bir patlama meydana geldi.



Patlama çevrede büyük paniğe neden olurken, belde belediyesi binasının arka kısmındaki duvarlar çöktü, yakındaki binaların camları kırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamada, belediye binasındaki İZGAZ şubesine fatura yatırmaya giden 28 yaşındaki İhsan Koç ile yine belediye binasının içinde bulunan PTT şubesinde çalışan Ömer Bilgili olay yerinde yaşamlarını yitirdi. Patlamada ağır yaralanan 18 yaşında Özgür Ataç ise kaldırıldığı Konak Hastanesi'nde kurtarılamadı. Yaralanan 19 kişi ise Kocaeli Devlet ve Seka Devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin daha hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi. Çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Ancak delinen boru hattından doğalgaz sızmaya devam ettiği belirlendi. Bölge, geniş çaplı güvenlik şeridiyle girişe kapatıldı. Çevre binalar da boşaltıldı.



Alikahya Beldesi Belediye Başkanı AKP'li Sabri Gökbudak, olay yerinde yaptığı ilk açıklamada patlamanın İZGAZ ekiplerinin çalışması sırasında meydana geldiğini belirtirken, 2 can kaybının olduğunu öğrendiklerini bildirdi. Gökbudak, “Yaralıların isimlerini belirlemeye çalışıyoruz. Patlamada belediye binamız da büyük hasar gördü. Olay yerinde güvenlik şeridi oluşturuldu. Devam eden gaz sızıntısı da durdurulmaya çalışılıyor” dedi.

Sivil Savunma Müdürlüğü ekipleri de çöken duvarların altında başka kimsenin kalıp kalmadığını emin oluncaya kadar araştırdı. Ancak başka kimsenin olmadığı anlaşıldı.







