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İzmit'te bildiri dağıtmak isteyen gruba polis müdahalesii: 8 gözaltı

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, eğitim sistemini eleştiren bildiri dağıtmak isteyen Halkevleri üyesi bir gruba polis müdahale etti, 8 kişiyi gözaltına aldı

27 Eylül 2017 22:01

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, eğitim sistemini eleştiren bildiri dağıtmak isteyen Halkevleri üyesi bir gruba polis müdahale etti, 8 kişiyi gözaltına aldı.
İzmit\'te Yürüyüş Yolu\'nda toplanan Halkevleri üyeleri, eğitim sistemini eleştiren bildiri dağıtmak amacıyla stant kurdu. Polis grubun izinsiz olduğu gerekçesiyle bildiri dağıtmasına izin vermeyerek, dağılmalarını isteyince tartışma çıktı, arbede yaşandı.
Polis, Fethiye Caddesi\'ne doğru kaçmaya çalışan gruptan, 1\'i kadın, 8 kişiyi kelepçeleyerek gözaltına aldı.

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