İzmit'te acemi kasaplar hastanelik oldu

Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, kurbanları kendileri keserken, etleri doğrarken, hayvanı yere yatırırken altında kalarak yaralanan acemi kasaplar hastanelerin acil servislerini doldurdu.

Kurban Bayramı\'nın ilk günü hastanelerin acil servisleri acemi kasaplarla doldu. Kurbanı keserken, etleri doğrarken ellerini kesen, kurbanlık hayvanları yatırmaya çalışırken altında kalarak yaralananlar hastanelere geldi. Bugün öğle saatlerine kadar Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne 20, Seka Devlet Hastanesi\'ne 11, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne 13, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne ise 7 kişi olmak üzere 51 acemi kasap geldi. Hastanede tedavi gören acemi kasaplardan Osman Keskin, \"Hayvanı yatırırken kolum altında kalarak kırıldı\"\' dedi. Hastaneye tedavi olmaya gelen Hasan Dilek ise kesilen eline 8 dikiş atıldığını söyledi.



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