İzmit'te 2 gemi çarpıştı

T24 - İzmit Körfezi Hereke açıklarında Alman bayraklı CMA CGM Verlaine ile Malta bayraklı Odessa Star isimli konteyner gemileri, Hereke açıklarında yoğun sis nedeniyle çarpıştı.



Gövdesinde, su seviyesinin üst kısmında 10 metrelik yırtık oluşan ve 6 derece sancak tarafına yatarak bir miktar su alan CMA CGM Verlaine, batma ihtimaline karşı KARAYA oturtulmak üzere 4 römorkör tarafından Yalova'nın Altınova ilçesi Hersek Burnu açıklarına çekildi.



Ciddi bir hasar almayan Odessa star ise Eskihisar demir yerine demirledi. İzmit Liman Başkanı İlker Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gemilerden birinin İzmit Körfezi'nden çıkış, diğerinin ise giriş yaptığını, çarpışma nedeniyle Alman bayraklı geminin gövdesinde, su seviyesinin üst kısmında yırtık oluştuğunu, bir miktar su alan geminin batma tehlikesine karşı oturtulmak üzere Hersek Burnu açıklarına çekildiğini, ancak su almanın şu an durduğunu bildirdi.



Tuncer, pek fazla hasar bulunmayan Malta bayraklı geminin ise Eskihisar demir yerine demirlediğini belirtti.



Çarpışma nedeniyle her iki gemi personelinden ölen ya da yaralanan olmadığını, çevre kirliliği yaşanmadığını ifade eden Tuncer, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait biri kurtarma diğeri tahlisiye 2 botun yola çıktığını, kazayla ilgili araştırma ve çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.







