İzmit'te kolonya satışlarına kota geldi

Küresel salgın ilan edilen Koronavirüs'ün Türkiye'de görülmesinin ardından kolonya satışlarında patlama yaşanırken, İzmit'te talebe yetişemeyen kolonya satıcıları, kişi başı 250 gram kotası uygulamaya başladı.

İzmit'te 73 yıldır kolonya üreten ve kardeşleriyle birlikte işletmeciliğini yapan Emine Olguntürk, insanların Koronavirüs'ten korktuğu için dükkâna geldiğini belirterek, depolardaki bütün ürünlerin tükendiğini söyledi.

Kolonya satışını kota kuymak zorunda kaldıklarını ifade eden Olguntürk, kota uygulamasını herkes bir miktar alabilsin diye başlattıklarını vurguladı.

Yurt dışından yüklü siparişler aldıklarını dile getiren Olguntürk, "Almanya’dan inanılmaz bir sipariş geldi. 48 bin adet kolonya istediler" diye konuştu.

Ham madde fiyatı arttığı için kolonya fiyatını artırmak zorunda kalacaklarını belirten Emine Olguntürk, "Bizim çalıştığımız kurumların fiyatları da yine makul derecelerde, ama müşterilerden duyduğum kadarıyla litresini 100 TL’den satan yerler varmış. Bizde şu anda litresi 28 TL." ifadelerini kullandı. (DHA)