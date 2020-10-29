İzmit'te bin kişi sosyal mesafeli zeybek oynadı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Cumhuriyet’in 97. yıl dönümü coşkusu, bin kişilik zeybek ekibinin sosyal mesafeli zeybek oynamasıyla yaşandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en sevdiği oyunlardan biri olan zeybek, bin kişilik dev gösteri ile İzmit’te sahnelendi. İzmit Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında halk oyunları ekipleriyle düzenlemiş olduğu bin kişilik zeybek gösterisiyle 97. yıl dönümünü kutladı.

Kültür Tepesi Atatürk Anıtı önünde Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu ve çok sayıda halk oyunu ekibinin oluşturduğu bin kişilik zeybek gösterisine vatandaşlar da katıldı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de gösteride yer alarak, eşiyle birlikte bu zeybek oynadı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasında konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bu heyecanı sizlerle birlikte yaşamaktan onur duydum. Siz değerli İzmitliler, Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Nice coşkulu bayramlara. Bugün istedik ki Atamızın izinden giden, onun değerini bilen, kıymetli Atatürk gençliği ile kentimize bir coşku katalım. Kentimizde hep birlikte bin kişinin katılımıyla güzel bir kahramanlık coşkusu, güzel bir zeybek gösterisi yapalım. Tarihe not düşelim, bu gençlerimizin de böylesi güzel ve onurlu bir günde, bu kente ve insanımıza, İzmitlilere bir hediyesi olsun. Bu güzel gençlere bir enerji olsun istedik. Bayramınızı kutluyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” dedi.