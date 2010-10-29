-İZMİT KÖRFEZİ'NİN DOĞUSU DENİZ TRAFİĞİNE KAPATILDI KOCAELİ (A.A) - 29.10.2010 - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde İpragaz'a ait depodaki sanayi ve mutfak tüplerinin sel sularınca denize sürüklenmesi nedeniyle İzmit Körfezi'nin doğusu deniz trafiğine kapatıldı. Alınan bilgiye göre, Marmara Denizi'ne Gölcük'te sel sularının yıktığı İpragaz'a ait depodan denize sürüklenen mutfak ve sanayi tüplerinin bir kısmı Büyükşehir Belediyesi, Sahil Güvenlik, deniz polisi ve İzmit Liman Başkanlığı ekiplerince denizden toplandı. Havanın kararmasıyla nedeniyle çalışmalara ara verildi. Söz konusu olay nedeniyle İzmit Körfezi'nin doğu kısmı olan Derince, Körfez, İzmit ve Gölcük mevkilerinin deniz trafiğine kapatıldığı ve çalışmalar tamamlanınca yeniden ulaşıma açılacağı öğrenildi. Bu arada, tüpleri denizden toplama çalışmalarına Körfez ve Derince'de bazı balıkçıların da katıldığı belirtildi.