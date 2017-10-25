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İzmit Körfezi'ni kirleten 14 gemiye 925 bin TL ceza

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nin denizden ve deniz uçağı ile havadan yaptığı denetimlerle denizi kirlettiği belirlenen 14 gemiye toplam 925 bin TL ceza kesildi

25 Ekim 2017 14:19

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi\'nin denizden ve deniz uçağı ile havadan yaptığı denetimlerle denizi kirlettiği belirlenen 14 gemiye toplam 925 bin TL ceza kesildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, denizden ve deniz uçağı ile yapılan denetimlerde denizi kirleten gemi ve fabrikalara müdahale ediyor. Deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliğine yönelik denetimler 2006 yılından bu yana \'L. Kontrol-8\' ve \'Reis Bey\' isimli kontrol tekneleri ile rutin olarak sürdürülüyor. Ayrıca, 2007 yılından bu yana deniz uçağı ile havadan denetimler yapılıyor. 2017 yılı içerisinde 14 gemiye toplam 925 bin TL ceza kesildi. 2006 yılından günümüze kadar ise 438 gemiye toplam 14,5 milyon TL idari yaptırım kararı uygulandı. Yetkililer denetimlerin artmasıyla ilk yıllara göre kesilen ceza miktarında azalma olduğunu belirtti.

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