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İzmit Körfezi'ne flamingo akını

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT Körfezi, göç eden su kuşlarının dinlenmek ve beslenmek amacıyla mola verdikleri uğrak yerine dönüştü

12 Ocak 2019 14:41

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT Körfezi, göç eden su kuşlarının dinlenmek ve beslenmek amacıyla mola verdikleri uğrak yerine dönüştü. Yüzlerce flamingo İzmit Körfezi\'ne akın etti.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nin İzmit Fuarı arkasındaki kesimde kuşlara ayırdığı sulak alan, birbirinden farklı su kuşlarıyla doldu. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 5 Aralık 2006 tarihinde İzmit Körfezi\'nde sulak alan olarak ilan edilen bölümde 150 farklı kuş türü barınıyor. Göç eden su kuşlarının dinlenmek ve beslenmek amacıyla mesken tuttuğu körfez, şu anda flamingoları ağırlıyor. Besin açısından zengin bölgede flamingolar, denizin dibini tarayarak karınlarını doyururken, körfez sahilinde renkli görüntüler oluştu.

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