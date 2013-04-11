İzmit Körfezi LPG yüklü gemiden kurtuluyor

İzmit Körfezi'nde bulunan LPG yüklü geminin gönderilmesi kararı alındı. Yargıtay, Gümrük Bakanı Hayati Yazıcı'nın “Ben herkesten şahsen özür diliyorum. Ne olursa olsun, yargıya da takılmış olsa oradan da kaynaklansa Türkiye’nin yaşadığı bu ayıp bizim ayıbımız" sözleriyle yeniden gündeme gelen Panama bandıralı gemiyle ilgili kararını verdi.

Karar, geminin sahibine iade edilmesi ve içindeki bin 500 ton LPG'nin satılması yönünde oldu. Yargıtay kararı, gümrük yetkililerine ulaştığında işlemlere başlanacak.

TÜPRAŞ açıklarına demirleyen geminin hikayesi, 6 yıl öncesine dayanıyor.

Rusya'dan LPG getiren gemiye, 'kaçakçılığa teşebbüs'ten el konuldu ve kamu davası açıldı. Ancak açılan davalar bir türlü sonuçlanmadı.

Gemi, içindeki LPG ile çürümeye başladı, gaz kaçağı da tehlikeli boyutlara ulaştı. Bin 800 tonluk yük, kaçak yüzünden bin 500 tona düştü.