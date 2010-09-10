'İzmirliyim, Hasankeyf’te doğdum'

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Radikal gazetesinin haberine göre; Doğa Derneği’nin, Sular altında bırakılmak istenen Hasankeyf’in UNESCO Dünya Mirası ilan edilmesi için bir yıl önce başlattığı kampanyaya bugüne kadar sanatçıların yanı sıra 66 bin 810 kişi daha imzasıyla destek verdi.



İmza metninde ise Hasankeyf’in 10 bin yıl öncesine uzanan köklü geçmişiyle UNESCO’nun 10 dünya mirası kriterinden dokuzunu karşılayan dünyadaki tek yer olduğuna dikkat çekiliyor.



