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'İzmirliyim, Hasankeyf’te doğdum'

Doğa Derneği'nin 'Hasankeyf Yok Olmasın Kampanyası'na ilk destek veren sanatçılardan Sezen Aksu, kampanya ilanlarında da yer aldı.

10 Eylül 2010 03:00

T24- "Hasankeyf Yok Olmasın" diyen sanatçılardan biri de Sezen Aksu... Afişlerde "İzmirliyim, Hasankeyf’te doğdum" diyen Aksu, Hasankeyf ve Dicle Vadisi’nin tüm insanlığın ortak çıkış noktası olduğuna dikkat çekti.






Radikal gazetesinin haberine göre; Doğa Derneği’nin, Sular altında bırakılmak istenen Hasankeyf’in UNESCO Dünya Mirası ilan edilmesi için bir yıl önce başlattığı kampanyaya bugüne kadar sanatçıların yanı sıra 66 bin 810 kişi daha imzasıyla destek verdi.


İmza metninde ise Hasankeyf’in 10 bin yıl öncesine uzanan köklü geçmişiyle UNESCO’nun 10 dünya mirası kriterinden dokuzunu karşılayan dünyadaki tek yer olduğuna dikkat çekiliyor.

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