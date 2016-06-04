İzmirliler yasak dinlemedi; 4. Onur Yürüyüşü yapıldı

İzmir Valiliği’nin ‘terör örgütü propagandası yapılacağına dair istihbarat alındığı’ gerekçesiyle İzmir Onur Yürüyüşü’nü yasaklaması protesto edildi. Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde Onur Yürüyüşü’nün gerçekleşmesi planlanan 19.00’da toplanan homofobi ve transfobi karşıtları Kordon sahile yürüdü.

Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu imzalı yasak kararı yazılı bir tebligatla Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu’ya gönderilmişti. "Son derece hassas bir dönemden geçtiğimiz süreç" ifadesinin kullanıldığı yasak kararında, eylemin toplumda geniş kitlelerin ayrıştırılmasına neden olacağı gibi bir yoruma yer vermişti.

Kaos GL'den Yıldız Tar'ın haberine göre polis, gökkuşağı bayrakları ile toplanan homofobi ve transfobi karşıtlarına barikat kurdu. Polisin “Dağılın” anonsuna kitle, “Homofobik devlet, yıkacağız elbet” sloganları ile karşılık verdi. Kısa süreli bekleyişin ardından yürüyüşçüler ters yönde ilerleyerek Kordon sahile ulaştı.

Yüzden fazla kişi Kordon boyunca, “Aşk, aşk hürriyet; uzak olsun nefret”, “Tayyip kaç kaç kaç, ibneler geliyor”, “Susma haykır eşcinseller vardır” sloganları atarak yürüdü. Homofobi ve transfobiye karşı ses çıkardı. İzmir Valiliği’nin homofobik yasağını kınadı.

Yürüyüş sırasında sahilde oturma eylemi yapıldı. İzmir halkı Onur Yürüyüşü’ne yasağı kınamak için 6 Haziran Pazartesi günü saat 11.00’de Konak Kent Konseyi’nde yapılacak basın açıklamasına davet edildi.