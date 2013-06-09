İzmirli taraftarlar Gezi Parkı için meydana indi

İzmir'de spor kulüplerin taraftarları biraraya gelip kentte Taksim Gezi Parkı protestosu eylemlerinin adresi olan Gündoğdu Meydanı’nda meşaleli şov yaptı, görsel şölen izleyenleri büyüledi.

İzmir kulüpleri Karşıyaka, Altay, Göztepe, Bucaspor, İzmirspor ve Altınordu’nun binlerce taraftarı, hem birleşme hem de gezi protestolarına destek vermek için Gündoğdu Meydanı’nda toplandı.

Alanda attıkları sloganlar birbirlerine karışan, renk ayrımı yapmaksızın kol kola eğlenen taraftarlar, saat 21.00’de, işaret fişeğinin Körfez’e doğru ateşlenmesiyle ellerindeki meşaleleri yaktı.

Bir anda yakılan meşaleler, Gündoğdu Meydanı ve Birinci Kordon’u adeta yaktı, ortaya çıkan görsel şölen, izleyenleri büyüledi. İlk kez taraftarların bir araya geldiği gösteri, büyük takdir toplarken, hep bir ağızdan İstiklal Marşı’da okundu. Dilek balonlarının da gökyüzüne bırakılması kentteki görsel şöleni arttırdı.



Renkli görüntüler



Kentteki protesto eylemlerinin bugünün de ise, akşam saatlerinden itibaren gruplar, yine Gündoğdu Meydanı’nda toplanmaya başladı. Alandaki kalabalık, hafta sonu tatili nedeniyle her geçen dakika arttı ve meşaleli eylemin yapıldığı saatlerde sayı 20 bine ulaştı. Alandaki her zaman gibi olduğu ilginç eylemler dikkat çekerken, kimileri, isteklerin yazılı olduğu kağıtları astığı dilek ağaçları yaptı, kimileri ise, fidan dikimine davet etti. Eylemi, fırsata çevirenleri de görmek mümkündü. Üzerinde, ’Çapulcuyuz ama havamız yerinde’ yazılı atkılar ile yine farklı figürlerin ve sloganların olduğu tişörtler satışa çıkarıldı. Meydana seyyar tuvaletler de konuldu.



Sağduyu kazandı



Bu arada, alanda stant açan ’Hakların Demoktarik Kongresi’ adlı grubun yaklaşık 150 üyesinin, Abdullah Öcalan’ın posterinin taşındığı kortejle yürüyüşe geçmesi gerginliğe neden oldu. Posteri görüp atılan Kürtçe sloganları duyan meydandaki diğer gruplar, korteje büyük tepki gösterdi.

"Mustafa Kemal’in askerleriyiz", "Kahrolsun PKK" sloganlarıyla korteje karşılık veren gruplar, ellerindeki Türk bayraklarıyla tepkilerini dile getirdi. Birbirleriyle uzun süreli sözlü sataşmada bulunan kortej ile gruplar, sağduyulu kişilerin araya girmesi ve tansiyonu düşürmesiyle fiziki bir temas yaşamadan ayrıldı. Kortej, Gündoğdu Meydanı’nı da kapsayan yürüyüşün ardından Alsancak İskelesi yakınlarındaki stantlarına geri döndü.