İzmirli Sevcan manken kraliçesi

T24-

Şinhua haber ajansının bildirdiğine göre, dün gece yapılan 66 ülkeden 66 mankenin katıldığı yarışmada Macar Bozhar Ivett ikinciliği, Gineli Jasmine Sidibe de üçüncülüğü kazandı. Yarışmada dördüncü olan Asya şampiyonu Li Meng "en iyi etnik kostüm" ödülüyle "özel medya ödülünü" aldı.İlki 1988 yılında İstanbul'da yapılan yarışmaya bugüne kadar 70 kadar ülke ve bölgeden 10 binden fazla manken katıldı. Yarışma altısı Şencen'de olmak üzere Çin'de 8 kez düzenlendi.