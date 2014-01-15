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İzmirli seçmenlere Binali Yıldırım'a özel parfüm esintisi!

Binali Yıldırım, CHP'nin kalesi olarak bilinen İzmir'de seçmenlere parfüm dağıttı. Kadın ve erkek için ayrı ayrı üretilen parfümde birçok çiçek özü kullanıldı

15 Ocak 2014 18:48

AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın dün Kınık, Bergama ve Dikili’de yaptığı seçim kampanyasında elini sıktığı her vatandaşa arkasında çantayla dolaşan bir partili kalem, parfüm ve kolonya hediye etti. Kadınlara gümüş, erkeklere siyah renkli parfümler verildi. Parfümlerin üzerinde AKP logosu ve "Binali Yıldırım" ismi yer aldı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın seçim kampanyasında dağıttığı parfümler, organik yağlardan üretildi. İki kimyagerin çalıştığı parfümlerden kadınlar için olanında siyah orkide, erkekler için ise paçuli (nane ailesine ait bir bitki) ağırlıklı kullanıldı. ’Binali Yıldırım’ markalı kalem parfümlerin yanı sıra kolonya ve bambu çubuklu oda kokusu da hazırlandı.

Parfümler, İstanbul'da faaliyet gösteren bir kozmetik firması tarafından özel olarak hazırlandı. Firma tarafından yapılan açıklamada "Erkek parfümünde paçuli ve amber ağırlıklı 22 çiçek özü kullanıldı, kadın parfümünde ise siyah orkide ve gül kokusu tercih edildi. Bambu çubuklu oda kokusu ile yasemin, okyanus, çilek ve limon kokularından kolonya yapıyoruz. Bunların hepsi organik yağlarla hazırlandı. Kişiye özel bir tasarım. Parfümlerin kalıcılığı çok fazla. Kolonyalarını 50 CC, kalem parfümleri ise 20 CC olarak hazırladık. Bu proje için 50 bin adet ürünü 15 günde hazırladık ve geçen hafta teslim ettik" denildi.

 

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