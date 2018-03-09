İzmirli ressamın 'yaprak' sanatı

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de, yaklaşık 22 yıldır yaprak sanatıyla uğraşan ressam Ömür Köroğlu, boya ve fırça kullanmadan, sadece yapraklarla hazırladığı \'doğa\' ve \'kadın\' temalı portreyi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nde beğeniye sundu.

Doğada toplayıp, kuruttuğu ve fermente ettiği bitkilerle resim çalışmaları yapan İzmirli ressam Ömür Köroğlu, yaprakları kullanarak, hazırladığı kompozisyonlarla dikkat çekti. İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği kermese katılan Köroğlu, bitkilerin doğal dokusunu ön plana çıkararak, hazırladığı resimleri sergiledi. Çalışmalarında boya ve fırça kullanmadığını, çizim yapmadığını dile getiren Köroğlu, \"Amacım, doğanın güzelliğini ve zenginliğini sanat yoluyla tanıtmak. Her gün yürürken, yanından geçtiğimiz ağacı fark etmiyoruz; ama hangi yaprağın hangi ağaca ait olduğunu bilmeliyiz. Yaprak sanatı, çok fazla tanınmayan bir sanat dalı olduğu için yıllar önce Kültür Bakanlığı\'na başvurup, güzel sanatlar dalı olarak literatüre girmesine aracı oldum. Bu sanatın isim annesiyim\" dedi.

Dünya Kadınlar Günü\'ne özel olarak kadın portresi çalıştığını anlatan Köroğlu, \"Doğa ve kadın temalı portreyi 3 ayda hazırladım. Doğayı kadından, kadını doğadan ayırmak mümkün değil. Kadını önemsedim ve yapraklarla bir kadın portresi oluşturdum. Asma filizi, melisa yaprağı, pelin ve Karadeniz\'e özgü kabalak bitkisi kullanarak, hazırladığım bu portre, oldukça beğeni topladı\" diye konuştu.

Çalışmalarında Anadolu\'nun her yerinden topladığı yaprakları kullanan Köroğlu, iklim çeşitliliğine bağlı olarak floranın da değiştiğini, endemik bitkileri yakından görmek ve onları keşfetmenin kendisine keyif verdiğini kaydetti. Türleri tükenmekte olan endemik bitkileri arşivlediğini dile getiren Ömür Köroğlu, şunları söyledi:

\"Yaprakların 50- 60 yıl sonra kentleşme ya da farklı dış etkenler nedeniyle orada olamayacaklarını düşündüğümüzde arşivlenmeleri gerektiğine inanıyorum. Benim çalışmalarım sayesinde bir bakıma arşivlenmiş oluyorlar. Çocuklar için yaprakları kullanarak kitap ayraçları hazırlıyorum. Onlara hem kitap okuma alışkanlığı kazandırmak hem de bitkileri yakından tanımalarını sağlamak istiyorum. Bir ayakkabının sembolünü biliyor ama bir kavak yaprağını tanımıyorlar. Çocuklar şimdiden doğayı gözlemlemeli ve tanımalı. İleride resim de yapsa restoran da işletse doğallığı tercih etmeli. Doğa çok büyük bir kitap, okumasını bilene.\"



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