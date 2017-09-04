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Yaşam

İzmirli piyanist dünya birincisi oldu

İtalya'da düzenlenen Uluslararası Tadini Müzik Yarışması'nda katılan Kaan Turan, 11-13 yaş kategorisinde birinci oldu

04 Eylül 2017 21:39

İtalya'da düzenlenen Uluslararası Tadini Müzik Yarışması'nda katılan Kaan Turan, 11-13 yaş kategorisinde birinci oldu.

Yaşar Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, 6 yaşında başladığı piyano eğitimini üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisi'nde sürdüren 13 yaşındaki Turan, İtalya'nın Bergamo kentinde düzenlenen ve 17 ülkeden 45 yarışmacının katıldığı Uluslararası Tadini Müzik Yarışması'na katıldı.

Yarışmada Fazıl Say'ın Kara Toprak, Chopin'in Küçük İhtilal Etüdü ve Mozart'ın La Minör Piyano Sonatı'nı seslendiren Kaan Turan, 11-13 yaş kategorisinde birincilik elde etti.

Kaan Turan, Türk bestecinin eserini çalarak birinciliği elde etmiş olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Fazıl Say'ın Kara Toprak eserini çaldım ve jürinin büyük beğenisini kazandı. Yarışma sonunda bu eseri bildiklerini ve çok beğendiklerini belirten birçok kişi oldu. Gelecek hedefimde ise hem dünya çapında bir müzisyen hem de eğitimimi tamamlayıp iyi bir beyin cerrahisi uzmanı olmak var."

Kaan'ın piyano eğitmeni Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Payam Gül Susanni ise öğrencisinin başarısıyla gururlandıklarını kaydetti.

Kaan Turan'ın kendi bestelerini de yapabildiğini aktaran Susanni, genç yeteneğin gelecekte Türkiye'yi dünya çapında temsil edecek bir sanatçı olacağına inandığını bildirdi.

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