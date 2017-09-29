İzmirli genç boksörün ölümü boks camiasını yasa boğdu

İZMİR, (DHA)- İZMİRLİ boksör Tahsin Keskin\'in Ödemiş\'te geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetmesi boks camiasını yasa boğdu.

Çankaya Spor Kulübü boksörlerinden 19 yaşındaki Tahsin Keskin, ağabeyini görmek için gittiği Ödemiş\'te dün motosiklet kazası sonucu yaşamını yitirdi. Beydağ\'da bugün cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek genç boksör için taziye mesajı yayınlayan Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, \"Bugüne kadar gerek yıldızlarda gerek gençlerde ringe çıkmış sporcumuz Tahsin Keskin\'in geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Genç yaşında hakka yürüyen merhum Tahsin Keskin\'e Allah\'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve boks camiamıza başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun\" dedi.