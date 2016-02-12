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Yaşam

İzmirli doktor çiftin evlerini açtığı Suriyeli mültecilerin binecekleri bot Ege'de battı!

Doktor Bahar Başçı, et dağıtmak için girdiği evdeki Suriyeli aileyi ikna etti

12 Şubat 2016 11:34

Suriyeli Elvani ailesi, İzmir'in Basmane İlçesi'nden ölüm yolculuğuna çıkmak üzereydi! Umuda yolculuk yapmak isteyen binlerce mültecinin soğuk ve karanlık sularda boğularak can vermesine rağmen tehlikeli yolculuğa çıkmaya hazırlanan Elvani ailesinin hayatı, İzmirli hayırsever Başcı ailesini tanımalarıyla değişti.

Takvim'de yer alan habere göre, altı ay önce adadığı kurban etini dağıtmak için Suriyeliler'in yoğun olarak yaşadığı Basmane semtine giden Doktor Bahar Başçı, Elvani ailesi ile karşılaştı. Verdikleri adak ve yardım malzemelerini Elvani ailesinin kabul etmemesi üzerine sebebini merak eden Bahar Başçı, ailenin o gece bot ile Yunan adalarına geçmeye çalışacağını öğrendi. Hemen eşi Prof. Ali Başçı ile arkadaşı Dr. Hasan Omar'ı yanına çağıran Başçı, aileyi gitmekten vazgeçirerek Çamlıca'daki çiftliklerine yerleştirdi. O gece yeni bir hayata başlayan Suriyeli aile, binmekten son anda vazgeçtikleri botun Ege Denizi'nde battığını ve arkadaşlarının öldüğünü öğrendi.

Suriyeli Anne Kevser Elvani, gece gündüz Başcı çifti için dua ettiklerini söyledi. Dr. Bahar Başçı, "Böyle bir bağ evimiz vardı. Sordum, kabul ettiler. Milletçe de böyleyiz. Dünya milletleri duysun. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız da çok duyarlılar. Çocukların aldıkları bu yardımın, ileride farklı yansımaları olacak" dedi.
 

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