İzmir'in vergi rekortmeni Arkas

T24-



İzmir Vergi Dairesi Başkanı Mustafa Gürhan Acar, düzenlediği basın toplantısında, 2009 dönemi gelir vergisi beyannamelerine göre en çok gelir vergisi tahakkuk eden ilk 100 mükellef listesini açıkladı.



Acar, 2009 vergilendirme döneminde, toplam gelir vergisi matrahının yüzde 9,98'inin; kira

gelirlerinden beyan edilen toplam matrahın ise yüzde 8,27'sinin ilk 100 mükellefe ait olduğunu söyledi.



Basit usul kapsamında alınan beyanname sayısındaki düşüşe karşın, beyan edilen toplam matrah ile beyanname başına düşen matrah tutarında yüzde 3,90 oranında artış kaydedilmesinin sevindirici olduğunu ifade eden Acar, şöyle dedi:

''Kamu harcamalarında payları bulunduğunu bilmek mükelleflerimizi mutlu edecektir. Mükellef sayısı, 2009'da önceki yıla göre yüzde 7,14 oranında artarak 63 bin 951'e ulaşmıştır. 2010'da ekonominin iyi gitmesine paralel olarak tahakkuk eden vergilerin artacağına inanıyoruz. Kayıt dışına karşı sürdürülen etkin mücadelenin de matrahlara olumlu etkisini gördük. 2008'den itibaren kiralar konusunda ciddi çalışmalar yapıldı. Bu da artışta etkili oldu. Özenli çalışmalar, 2008'de vergi mükelleflerini daha çok etkilemişti. 2009'da artışın sürmesi, mükelleflerin vergi hususuna gereken özeni gösterdiğinin kanıtı.''



İkinci İşgören, üçüncü Özkardeş

İzmir'de 2009 dönemi gelir vergisi beyannamelerine göre en çok gelir vergisi tahakkuk eden ilk 100 mükellef listesinde, ilk sıradaki Arkas'ın ardından, Salih Recep İşgören 1 milyon 781 bin 852 lira tahakkuk eden vergi ile ikinci sırada, Nail Özkardeş ise 1 milyon 754 bin 612 lira ile üçüncü sırada yer aldı.



2009 yılında alınan beyanname sayısı, önceki yıla göre yüzde 1,89 artarak 179 bin 842'e ulaştı. Beyan edilen vergiye tabi toplam gelir ise yüzde 6,3 artışla 1 milyar 876 milyon 141 bin 390 lira oldu.



2009 döneminde kira geliri elde eden mükellefler tarafından verilen gelir vergisi beyanname sayısı, önceki yıla göre yüzde 6,42 oranında artarak 62 bin 763'e çıktı. Beyan edilen toplam gelir vergisi matrahı yüzde 11,90 artışla 573 milyon 455 bin 148,24 liraya, tahakkuk eden gelir vergisi yüzde 9,26 artışla 133 milyon 178 bin 556 liraya yükseldi.



Basit usul kapsamında alınan beyanname sayısı yüzde 1,27 düşüşle 27 bin 299 olarak belirlendi. Buna karşın, bir önceki yıla göre beyan edilen toplam matrah tutarında yüzde 2,26, beyanname başına düşen matrah tutarında ise yüzde 3,90 oranında artış kaydedildi.



Belediye başkanı ilk 10'da

Kira geliri beyanına göre gelir vergisi tahakkuk tutarı sıralamasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu 260 bin 830 lira tahakkuk eden vergi miktarı ile 9. sırada yer aldı. Kocaoğlu, geçen yıl 11. sırada bulunuyordu.



İzmir genelinde 2009 dönemi gelir vergisi tahakkuk tutarı sıralamasında yer alan ilk 10 mükellef şu isimlerden oluştu:



Adı Soyadı Vergiye Tahakkuk

tabi gelir (TL) eden vergi(TL)





Lucien Arkas 5.900.147,42 2.059.076,60

Salih Recep İşgören 5.108.079,00 1.781.852,65

Nail Özkardeş 5.030.251,03 1.754.612,86

Muharrem Pehlivanoğlu 4.121.187,25 1.436.440,54

Ali Pehlivanoğlu 3.943.607,25 1.374.287,54

Hanif Pehlivanoğlu 3.912.996,62 1.363.573,82

İsminin açıklanmasını istemeyen 3.183.759,55 1.108.340,84

Mustafa Özkan 2.772.704,07 964.471,42

İsminin açıklanmasını istemeyen 2.748.130,72 955.870,75

İsmet Ünlü 2.576.888,15 895.935,85

KİRA GELİRİ MÜKELLEFLERİ

2009 yılı kira geliri beyanına göre gelir vergisi tahakkuk tutarı sıralamasında yer alan ilk 10 mükellef ise şöyle sıralandı:

Adı Soyadı Vergiye Tahakkuk

tabi gelir(TL) eden vergi(TL)

İsminin açıklanmasını istemeyen 1.942.989,15 674.071,20

Ali Dönmez Boyalı 1.383.544,15 478.265,45

Ayhan Yıldırım 1.231.838,86 425.168,60

Melih Tunçay 1.139.870,68 392.979,74

Özer Gürbüz 976.379,05 335.757,67

İsminin açıklanmasını istemeyen 856.388,06 293.760,82

İrfan Kemeroğlu 838.197,22 287.394,03

Yılmaz Özyüncü 810.915,97 277.845,59

Aziz Kocaoğlu 762.300,20 260.830,07

Mustafa Çolakoğlu 748.515,19 256.005,32