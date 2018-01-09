İzmir'in trafik sorunu raylı sistemle çözülecek

Elif DEMİRCİ/İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi, kentte sadece sabah ve akşam değil günün her saatinde yaşanan trafik sıkışıklığı sorununa çözüm için hazırladığı ulaşım master planını açıkladı. Senaryo 2030 yılında kentin nüfusu 6 milyon 200 bin, araç sayısı 1 milyon 443 bin, yolcu sayısı 10 milyon 242 bin kişi öngörülerek çizildi. Hedef, özel otomobil kullanımını yüzde 29\'dan yüzde 20\'ye indirmek, toplu taşım kullanımını yüzde 39\'dan yüzde 53\'e çıkarmak. Bu amaçla raylı sisteme ağırlık verilecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, hükümet tarafından projelendirilen Körfez Geçişi Projesi\'nin master planda yer almamasını \"Ulaşım master planını yapan bilim insanları 2030 projeksiyonunda Körfez Geçişi\'ni uygun bulmuyorsa, fizibıl bulmuyorsa, biz onu birilerinin gönlü olsun diye master planına koyamayız\" dedi. Kocaoğlu, altı aydır Başbakan Binali Yıldırım\'dan randevu istediğini ancak alamadığını da söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin Ulaşım Master Planını Ulaşım Planlama Şube Müdürü Mert Yaygel, 20 Ağustos 2015 tarihinden bu yana hazırlanan Ulaşım Master Planını belediyede düzenlenen basın toplantısında açıkladı. Planın omurgasını raylı sistem oluşturdu. İZBAN\'ın kısa vadede kuzeyde Aliağa OSB ve Bergama\'ya, güneyde ise Ödemiş- Tire\'ye kadar uzatılması, metronun Buca ve Narlıdere hatlarının tamamlanması, tramvayın Karşıyaka- Çiğli uzatmasının yapılması hedeflendi. 2030 yılına İzmir\'de 50 kilometre raylı sistem, 350 kilometre bisiklet yolu, 110 adet kavşak yapılacak. Deniz ulaşımının geliştirilmesi için iskele sayısı 11\'den 17\'ye, hat sayısı 10\'dan 21\'e çıkarılacak. İskelelere yaya erişimi güçlendirilecek, iskeleler besleme hatları ile desteklenecek böylelikle denizyolu sefer sayısı 3 kat, deniz ulaşımında yolcu sayısı ise 4.5 kat artırılacak. Mavişehir, Güzelbahçe, Urla, Balıklıova, Karataş ve Salhane\'ye iskele yapılacak.

\'KÖRFEZ GEÇİŞİ PLANDA YOK\'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Hükümet\'e yönelik sitemlerini de dile getirdiği konuşmasında Halkapınar- Otogar metro hattı ile Buca hattının yapımı için destek istediklerini ancak 8 yıldır gelişme olmadığını belirterek, \"Gerekiyorsa İzmir Büyükşehir Belediyesi kendi olanakları ile bu 4.5 kilometrelik hattı seve seve yapar\" dedi. Kocaoğlu, Mavişehir iskelesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'ndan aylardır onay beklediklerini de vurguladı. Kocaoğlu, master planda hükümetin projelendirdiği Körfez Geçişi\'nin yer almadığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

\"Hükümetin İzmir’e yapılan bir yatırımında biz belediye olarak çok hayati bir şey yoksa karşı çıkmıyoruz. Karşı çıkmamak ayrı projenin önünü açmaya çalışmak ayrı. Bu belediyenin uzlaşıyla iş yapma yoludur. Bu ayrı bir şeydir. Ulaşım master planını yapan bilim insanları 2030 projeksiyonunda Körfez Geçişi\'ni uygun bulmuyorsa, fizibıl bulmuyorsa, biz onu birilerinin gönlü olsun diye master planına koyamayız. Bilim derse ki koy, memnuniyetle koyarız. Bilim demezse ki uygun değildir ona göre hareket ederiz. Biz akla ve bilime inanırız. Master planına konulmaması bu planının bilimsel bir vesika olmasını güçlendirir. Bizim duruşumuz merkezi hükümetin yapacağı bir yatırımın desteklenmesinden yanadır. İkisinin birbirine karıştırmak doğru değildir. Farklı amaçlar içermek güdüsüyle yapılmaktadır.\"

\'BU FAİZ ORANLARINI İZMİRLİ\'YE ÖDETMEM\'

Kocaoğlu, faiz oranlarındaki yükseklik nedeniyle Buca ve Narlıdere metro hatlarının yapımının faiz oranları düşünceye kadar bekleneceğini belirterek, şunları söyledi:

\"Ülkemiz dış politikada, ekonomide belli sıkıntılar yaşıyor. O atmosfer bizim metrolarımız için uluslararası piyasalardan bulduğumuz kredilerin maliyetlerini arttırıyor. Bize dokunan kısmı bu. Yatırımlarımın son dönemdeki kredi maliyetlerinin, yani faizinin artmasından dolayı şu anda gerçekten ciddi bir darboğazda olduğumuzu söylemek istiyorum. Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi tıkanmış değil. Belediyemiz şu anda dünya finans çevresinin \'borçlanabilir\' dediği rakamın beşte birindedir. Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürülebilir bir finans politikasıyla ilerlemesi için bizim kredinin normalleşmesini, kredi faiz oranlarının düzelmesini beklemek gibi bir derdimiz var. Bu fiyatlar aşırıdır. Popülist davransam kaçsa kaç alırım krediyi vururum kazmayı ama 14 senedir popülist davranmadım. Çünkü bu kredi oranlarını İzmir’e ödetmek istemiyorum. Onun için Buca ve Narlıdere metro hatları belli bir müddet, yani faizler normale inene kadar yavaş gidecektir.\"

BAŞBAKAN\'LA 6 AYDIR GÖRÜŞEMİYOR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, Narlıdere metrosunun 200 milyon Euro\'ya mal olacağını belirterek bir finans kuruluşunun belediyeye yüzde 1,34 Euro\'luk net faizli kredi önerdiğini bunun için kuruluşun İller Bankası ile protokol yaptığını bu paranın İller Bankası’nın kasasında olduğunu bu krediyi kullanmak için de 110 milyon Euro için İller Bankası’na belediye olarak başvurduklarını anlattı. Kocaoğlu, İller Bankası Genel Müdürü\'nün bu kredinin kentsel dönüşümde kullanılacağını ifade ettiği için krediyi alamadıklarını dile getirdi. Kocaoğlu, tekerlekli yolcu taşımacılığında maliyetin 3, raylı sistemde 1 TL olduğunu raylı sistemi artırarak yapılacak 2 TL tasarrufla ana para ve faizi ödeyebileceklerine dikkat çekerek bunun için Başbakan Binali Yıldırım\'ın Ramazan ayının sonundan bu yana sürekli randevu talep ettiğini ancak randevu alamadığını söyledi.

\'İZBAN\'DA SIKIŞIKLIĞINI NEDENİ SİNYALİZASYON TCDD YAPMIYOR\'

İZBAN\'da en önemli sorunun TCDD\'nin yapması gereken sinyalizasyon olduğunu, bu nedenle sefer sayısının artırılamadığını öne süren Kocaoğlu, \"İZBAN\'de hükümetle yüzde 50 ortağız. Bu hatta çağın gereklerine uygun sinyalizasyon yok. Bunu Sayın Başbakan da biliyor, TCDD de biliyor. Tren seferlerinin sıklaşması için modern bir sinyalizasyon yapılması gerekiyor. Olaya başladığımız 2005’ten beri TCDD’nin görevi budur, protokolde vardır. Ancak ihalesine bile çıkılmamıştır. Yük trenleri gece çalışacak, yolcu trenleri aktarma yapacak, acilen yeniden sinyalizasyon değişecek. Bize en çok gelen şikayet İZBAN’ın sıkışıklığıdır. Bu hattı bu kadar para harcandıktan sonra potansiyelini iki misline çıkartıp, yolcu sayısını da 700 bine neden çıkartmayalım? Bunun kime ne faydası var, anlamış değilim. Her şey hazır. Bu proje Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir kamu kurumu ile bir yerel yönetimin yaptığı dünyaya örnek bir projedir. Ödül almıştır. Böyle bir projenin kapasitesinden yararlanmamak kime ne fayda sağlar\" dedi.

PLAN NELERİ ÖNGÖRÜYOR?

Ulaşım Ana Planı kapsamında raylı sistemlerde önümüzdeki 15 yılda mevcut 153 kilometrelik şebekeye 312 kilometre daha ekleyerek 465 kilometrelik bir raylı sistem ağı oluşturulması planlanıyor. Mevcut inşaat ihale süreci devam eden Narlıdere hattı ile yakında inşaat ihalesine çıkılacak Buca-Üçyol hattının hemen devamında Sarnıç-Gaziemir-Eskiizmir-Çankaya-Basmane-Yenişehir hattı ile Buca hattının Üçyol\'dan Konak-Alsancak-Halkapınar-Bayraklı yönündeki devam hattının proje süreçlerine başlanarak, öncelikli yatırım programına dahil edilecek. Bu şebekenin en önemli omurgası İZBAN\'ın kuzeyde Bergama\'ya güneyde ise Tire, Ödemiş, Bayındır ilçelerimize kadar uzatılması planlar dahilinde. Ancak gelecekteki talebi karşılayabilmek için mevcut hat üzerinde İZBAN ile konvansiyonel hat işletmelerinin ayrıştırılması, İZBAN\'ın başka sistemler ile çakışmadan çalışabilmesi İzmir için kaçınılmaz bir ihtiyaç olarak gösteriliyor. İZBAN ile aynı hattı kullanan yük hattının ayrılması durumunda mevut durumda 10 dakika sefer sıklığıyla saatte maksimum 10-13 bin yolcu taşıyabilen İZBAN\'ın 3 dakika bir sefer yaparak saatte 40 bin yolcuya ulaşabileceği öngörülüyor. Bundan sonra kısa vadede raylı sistem şebekesinde öncelikle Karşıya Tramvayı\'nın Mavişehir bağlantısının tamamlanması ile Çiğli -AOSB ve Katip Çelebi Üniversitesi uzatmasına başlanması amaçlanıyor. Mevcut metro hattının da batıda Narlıdere uzatması ve doğuda Evka3-Bornova uzatması için kısa sürede inşaatına başlanması hedefleniyor. Kısa vadedeki bir diğer en önemli yatırım; yeni onaylanan Buca-Üçyol metrosu olacak.



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