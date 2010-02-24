İzmir'in tatları koruma altında

T24 - Tarihi boyunca değişik kültürleri bir araya getiren İzmir'de unutulmaya yüz tutan zengin mutfak kültürü, bir grup kentli girişimcinin çabalarıyla yeniden hayata kazanmaya çalışıyor.





Tarih kitaplarından, büyükannelerin tariflerinden oluşturulan yemekler arasında, Atatürk'ün beğendiği kebaplardan olduğu belirtilen "Kirde Kebabı" ve Ege'ye has ot yemekleri de bulunuyor.





İzmir'in tanınmış restoranlarından aşçı başı çalıştıktan sonra iki arkadaşıyla İzmir mutfağını yeniden canlandırmak amacıyla bir restoran kuran Binali Yılmaz, yaptığı açıklamada 3 yıl önce farklı bir misyonla başladıkları yolculukta sevindirici sonuçlar almaya başladıklarını söyledi.





İzmir mutfağının Girit başta olmak üzere Yunanistan, Balkanlar ve Türk mutfağının buluşma noktası olduğunu, bu mutfağın Cumhuriyet öncesinde kapitülasyonlarla zenginleşen Levanten nüfusunun beğenisiyle yeniden şekillendiğini belirten Yılmaz, sonraki yıllarda bu çeşitliliğin giderek azaldığını kaydetti.





Yılmaz şunları söyledi: "Bu bizim için riskli değil, zevkti. Çünkü İzmir'in mutfak kültürüne güveniyorduk. Restoranımızda özel bir mutfak oluşturduk. Burada belli aralıklarla bir araya gelerek bulduğumuz yemek tariflerini deniyoruz. Tarih kitaplarından, eski gazete küpürlerinden aldığımız tarifler oldu. Ayrıca anneanneler ve babaannelerden de bir çok tarif aldık. 50'yeyakın yemeği tekrar canlandırdık. Bunlardan mevsimine göre değişmek üzere 20 menü oluşturduk. Araştırmalarımız halen devam ediyor. Tüm İzmirlilerden haber bekliyoruz. Gelsinler bu tarifleri birlikte deneyelim ve unutulmaktan kurtaralım. Bu tarifleri restoran sunumu yapacak bir hale getirip, tarife getirenin ismiyle insanların beğenisine sunalım."





Yılmaz, günümüz menüsüne kazandırılan yemekler arasında Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı sonrası İzmir'e geldiğinde yediği ve çok beğendiği Kirde Kebabı'nın yanında Tire Köfte, enginarlı arapsaçı, etli şevketi bostan, elbasan tava ve çok sayıda ot yemeğiyle sütlü kadayıf gibi tatlıların bulunduğunu söyledi.

