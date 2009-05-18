İzmir'in Süper Lig hasreti



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Camia içindeki herkes, üzerine düşen tüm sorumluluğu yerine getirdiği takdirde, İzmir takımları Süper Lig'in dışında değil hep içinde olacaktır" dedi.



Kocaoğlu, yaptığı açıklamada, 2002-2003 sezonundan bu yana Süper Lig'de bir İzmir takımının olmayışı nedeniyle Ankara'da düzenlenen play-off maçlarının öneminin kendileri için arttığını söyledi.



Kendisine göre asıl finalin cuma günü olduğunu kaydeden Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Hem Altay'ın hem de Karşıyaka'nın yarı final maçlarını kazanarak finale çıkacağını umuyordum. Ama olmadı. Bu sonuçlar, elbette hepimizi üzdü. Ancak İzmir kulüplerinin mazisi, büyük zaferlerle doludur. Önemli olan, başarıya olan inancı yitirmemektir. Camia içindeki herkes, maddi ya da manevi, üzerine düşen tüm sorumluluğu yerine getirdiği takdirde, İzmir takımları Süper Lig'in dışında değil hep içinde olacaktır. Başarının formülü budur. Kimse başka formül aramasın."

