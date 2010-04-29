İzmir'in seri katili tutuklandı

T24 -

Nasıl yakalandı?

MOBESE'nin katkısı olmadı

4 günde 25 bin 880 kişi sorgulandı

Katili polise güvenlik kamerası götürdü

3 günde 3 kadını öldürdü

Zanlının avukatı Lütfü Aksu, gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmir Adliyesi'nde Savcı Kemal Çakır'ın odasında iki saat kalan zanlı Hamdi Ayri'nin susma hakkını kullandığını ve sorulara cevap vermediğini bildirdi. Savcının 3 cinayetle ilgili zanlıya 100 soru sorduğunu belirten Aksu, ''Savcının sorularına ve basında çıkan haberlere ilişkin sorulara Ayri cevap vermedi. Susma hakkını kullandı'' dedi.Ardından da Hamdi Ayri, tutuklanma talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Cumartesi gecesinden itibaren Balçova'da 2, Konak ilçesi Fevzipaşa Bulvarı'nda 1 kişi, başlarına tabancayla ateş edilerek öldürülmüş, cep telefonları ve çantaları alınmıştı. Cinayetlerin zanlısı olduğu belirlenen Hamdi Ayri, Bodrum'da yakalanarak dün (28 Nisan 2010) İzmir'e getirilmişti.Cumartesi gecesinden itibaren arka arkaya 3 cinayet işleyen ve Bodrum'da yakalanan Hamdi Ayri, ilk görüntülere göre, bulunduğu pansiyonun kapısı kırılarak etkisiz hale getirildi.Anadolu Ajansı'nın ulaştığı operasyon görüntülerinde Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlının bulunduğu pansiyona özel hareket timlerinin desteğinde operasyon düzenledi. Yaklaşık 15 dakika süren operasyonda, zanlı kısa süre içinde etkisiz hale getirilerek polis aracına alındı.Cumartesi gecesinden itibaren Balçova'da 2, Konak ilçesi Fevzipaşa Bulvarı'nda 1 kişi, başlarına tabancayla ateş edilerek öldürülmüş, cep telefonları ve çantaları alınmıştı. Cinayetlerin zanlısı olduğu belirlenen Hamdi Ayri, Bodrum'da yakalanarak dün (28 Nisan 2010) İzmir'e getirilmişti.Zanlının kimliğinin belirlenmesi için sürdürülen çalışmalar sırasında, eşkalin belirlenmesi ve güvenlik kameralarından görüntülerinin bulunması konusunda öldürülen Mustafa Has'ın arkadaşı Kazım T'nin polise yardımlarının olduğunu belirten emniyet yetkilileri, 40'ın üzerinde güvenlik kamerası görüntüsünün incelendiğini ve 6'sında Ayri'nın görüntülerinin bulunduğunu belirtti.Mustafa Has'ın öldürüldüğü Fevzipaşa Bulvarı'ndaki bir iş yerinden elde edilen görüntü sayesinde zanlının kimliğini belirleyen polis, aynı bulvar üzerinde bulunan ve olay yerine yakın 2 farklı noktadaki MOBESE kameralarından ise "çalışmadıkları" için görüntü elde edemediği öğrenildi.İzmir Büyükşehir Belediyesinin İzmir-net Projesi kapsamında MOBESE sistemini de destekleyecek olan fiberoptik kabloların yer altına döşenmesi işlemlerini tamamlayarak ilgili kurumlara devrettiği, ihalesi yapılan MOBESE sisteminde önemli noktalara kameralar kurulmasına rağmen, az sayıda kameranın çalıştığı ve olay yeri bölgesindekilerin faal olmadığı belirtildi.İzmir polisinin, zanlıyı yakalamak için 4 gün boyunca 25 bin 880 kişiyi sorguladığı, aranan 219 kişiyi yakaladığı, ayrıca sabıkalılar, cezaevinden yeni tahliye olanlar, katilin eşkaline ve profiline uyan psikolojik tedavi görenleri de tek tek incelediği belirtildi.Kentteki tüm telefon bayilerini dolaşan ekiplerin, güvenlik kameralarından elde ettiği görüntüleri kullanarak bu kişinin telefon satıp satmadığını araştırdığı ve 3'üncü cinayetin işlendiği Fevzipaşa Bulvarı üzerindeki bir telefon bayisinin, görüntüdeki kişiyi tanıması üzerine Mustafa Has'ın cep telefonun bu bayiye satıldığının belirlendiği bildirildi.Telefonu sattığı sırada kendisinin garson olduğunu söyleyerek yanlış bir isim veren zanlının gerçek kimliğini belirlemek için restoranları dolaşan polisler, zanlının otobüse binerek Bodrum'a gittiğini tespit etti.Bodrum'da kaldığı pansiyonun da belirlenmesinin ardından operasyonun başladığı ve zanlının yakalandığı kaydedildi.İzmir polisini, zanlıya götüren detaylardan biri de güvenlik kamerası görüntüleri.Katil zanlısı Hamdi Ayri'nin üçüncü cinayetin ardından güvenlik kameralarına yakalanmıştı. Görüntülerde zanlı, son cinayetin ardından olay yerinden uzaklaşırken görülüyordu.Polis, zanlının bu fotografından pofilini çıkardı. Çaldığı telefonla kardeşini araması ve telefonlardan birini satması üzerine profili ve kimliği netleştirince zanlı yakalandı.Katil zanlısının travesti Mustafa H.'yi öldürmeden önce Mustafa'nın arkadaşıyla da görüştüğü ortaya çıktı. Travestinin arkadaşı olan Kazım T., zanlının elinden kurtulduğunu ve polise eşkalini vererek yakalanmasına yardımcı olduğunu söyledi.Kazım T., "O gece, Alsancak'taki Ege Palas Oteli önünde yanıma geldi. Gül Sokak girişine kadar birlikte yürüdük. Restoran sahibi olduğunu ve Bodrum'da yeni yer açacağını söylüyordu. Yarım saat kadar yürüdük. 'Arabam var sessiz bir yere gidelim' dedi. Markasını sordum. 'Ne olmasını isterdin' dedi. Çok rahat bir tavrı vardı. Polislerden korktuğunu söylemesi ve arabasının arka sokakta olduğunu söyleyerek, beni ıssız yere götürmek istemesinden şüphelendim. Daha sonra yanından ayrılarak taksiye bindim. Bunun ardından yaklaşık 1 saat sonra arkadaşımızın öldürüldüğünü öğrendim. Polisi arayarak yaşadığım olayı anlattım ve katilin bu kişi olabileceğini söyledim. Polislerle buluştuk. MOBESE olmadığından gezdiğimiz yerlerde güvenlik kamerası görüntüsü aradık. Sağlıklı bir görüntü bulunamayınca eşkalini çizdirdim. Yakalanmasına ben aracı oldum. İzmir halkı rahat uyusun" dedi.Cumartesi gecesinden itibaren ikisi Balçova ilçesi, biri Konak ilçesi Fevzipaşa Bulvarı'nda 3 kişi başlarından tabancayla vurularak öldürülmüş, çantaları ve cep telefonları alınmıştı.Polisin uzman ekip kurarak yaptığı araştırmada, cinayetlerin zanlısı olduğu belirlenen Ayri, dün sabah Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalanarak İzmir'e getirilmişti. Zanlının dün Bodrum'da alınan ilk ifadesinde suçunu itiraf ettiği, cinayetleri para için işlediğini, öldürdüğü kişileri tanımadığını söylediği iddia edilmişti.Balistik sonucu, Hamdi Ayri'nin üzerinde bulunan silahın 3 cinayette de kullanılan silah olduğu belirlenmiş, zanlının cebinde 600 lira ve 200 dolar olduğu, pasaportu bulunmadığı bildirilmişti.