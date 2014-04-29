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Çevre

İzmir'in Kuş Cenneti satılıyor

Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanı Çamaltı Tuzlası’nın satılmasının gündemde olduğunu söyledi

29 Nisan 2014 15:07

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, İzmir Kuş Cenneti ve Homa Dalyanı'nın yanıbaşındaki, 1. derece SİT kapsamında bulunan Çamaltı Tuzlası'nı da satışa çıkardı.

Cumhuriyet'ten Emre Döker'in haberine göre; İzmir ’in Çiğli ilçesinde yer alan Çamaltı Tuzlası’nda yıllık 600 bin ton tuz üretiliyor. Özelleştirme İdaresi, Hazine’ye ait alanların gayrimenkul değerlendirmesi sürecini başlattı. 

Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanı Özlem Şenyol Kocaer, Çamaltı Tuzlası’nın satılmasının gündemde olduğunu belirterek, alanla ilgili gayrimenkul değerlemesi yapıldığını söyledi. 

Alanın 1/25 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “tuzla” olarak geçtiğini, 1. derece doğal SİT ve Ramsar alanı olduğunu vurgulayarak, “Bu tür alanlar kamunun elinde kalmalıdır. Bu alanların korunması gerekirken şahsa yönelik satışın yapılmasının gerekçesini anlayamıyoruz. Bu satışa yönelik girişimlerin nedenini merak ediyoruz. Özelleştirme İdaresi’nin sitesinde gayrimenkul değerlemesi yapılması satışın bir aşamasıdır” dedi. 

Çamaltı Tuzlası ve çevresinin uluslararası sözleşmelerde korunması gereken alan olduğunu, burada yapılaşmaya izin verilemeyeceğini de anlatan Kocaer, “Burası kamunun elinde kalmalıdır” diye konuştu. 

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