İzmir'in diplomalı işsizler orkestrası

T24

MUCİZE KONSER



ÇOK İYİ OLMAK YETMİYOR



KILIÇDAROĞLU DAVET ETTİ



İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan 2009'da mezun olan Alp Özdemir'in orkestrada kadro bulamama kabusu gerçek oldu. Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle:Başvurduğu kurumlardan olumsuz yanıt alan fogat sanatçısı Alp Özdemir, öğrenci değişim programıyla gönderildiği Bremen'deki gençlik orkestrasını İzmir'de uygulamaya karar verdi. Özdemir fikrini önce en yakın arkadaşı olan Berkin Bilgehan'la paylaştı. İki arkadaş, yüksek lisans yaptıkları üniversitenin kantin sohbetlerinde konservatuvardan mezun olup kadro bulamayan gençlere ulaştı. 6 ay gibi bir sürede 9 Eylül Üniversitesi ile Türkiye genelindeki devlet konservatuvarlarından mezun 65 müzisyen bir araya gelerek İzmir Gençlik Senfoni Orkestrası'nı kurdu. Kendilerine 'İşsizler Orkestrası' dediklerini belirten Alp Özdemir şöyle konuştu: 'Sanatın yeterince önemsenmediği, üniversite bitirmesine rağmen iş bulamayan sanatçıların giderek çoğaldığı bu dönemde, sesimizi işimizle duyurmak istedik. İlk konserimizi 6 Ekim'de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir organizasyonunda verdik. Ardından 6 konser daha verdik.'Başarıya giden yolda birçok engeli aştıklarını belirten genç sanatçılar, 'Amacımız ikinci bir orkestra kurmak ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir gençlik orkestrası olmayı başarabilmek' diyor. İzmir Gençlik Senfoni Orkestrası 28 Mart'ta yine sahnede olacak. '4 Mevsim' ve 'Bitmemiş Senfoni'yle dinleyicilerin karşısına çıkacak 'İşsizler Orkestrası' seslerini notalarıyla duyurmayı sürdürecek.Orkestra üyesi Elif Eyüboğlu bu mesleği icra etmenin zorluklarını anlatırken, 'Konservatuvara girenler hayallerinin peşinden gider. Rakibiniz çok ve aradan sıyrılabilmek neredeyse imkansızdır. Çok iyi olmak bile yetmez. Sınavlarda 3-4 kişinin başarılı olabildiği bir dönemde, çoğu zaman umutsuzluğa kapılır, çıkış yolu ararsınız. İşte bizi aynı noktada buluşturan da tam olarak bu' dedi.İşsizler Orkestrası'nın repertuvarı çok geniş. Ayakta alkışlanan topluluk, geçen Cumhuriyet Bayramı'nda CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gitti. Provalarda Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen orkestra üyeleri, 29 Ekim'de Anıt Park'ta muhteşem bir konser verdi. Ancak İstanbul'da fener alayında olan Kılıçdaroğlu konsere katılamadı. Alp Özdemir, bu nedenle, arkadaşlarıyla Kılıçdaroğlu için yaptıkları 'Kılıçdaroğlu'na' diye adlandırdıkları besteyi kendisine dinletemedi. Bundan üzüntü duyan Özdemir, besteyi İzmir'de bir konserde CHP liderine dinletmek istiyor. 'Siyasi parti orkestrası değiliz' diye önemle vurgulayan Özdemir, 'Davet üzerine Ankara'ya gittik. Başbakan davet etse, gider konser veririz. Başbakanımıza da beste yaparız' dedi.