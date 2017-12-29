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İzmir’in Çeşme ilçesinde patlama sesleri duyuldu

İsa ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR’in Çeşme ilçesinde, art arda duyulan iki patlama sesi ilçede endişe yarattı

29 Aralık 2017 00:48

İsa ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR’in Çeşme ilçesinde, art arda duyulan iki patlama sesi ilçede endişe yarattı. Ekipler, Ovacık ve Çiflik mevkiinde araştırmalarını sürdürüyorlar.
Çeşme ilçesi, saat 19.30 sıralarında art arda iki patlama ile sarsıldı. Patlama sesleri üzerine panik ve korku yaşayan ilçe halkı, polis ve itfaiyeyi arayarak ihbarlarda bulundu. Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ovacık ve Çiftlik mevkiinde karadan ve denizden araştırmalarını sürdürüyor. Güvenlik güçleri, herhangi yıkım ya da yaralı ihbarının alınmadığı patlamaya, kaçak avlanan balıkçıların neden olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. 
Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, patlama sesinin nedeninin araştırıldığını, şu anda ölen, yaralanan ya da ateşli bir patlama olayının olmadığını söyledi.

 

 

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