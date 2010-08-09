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Yaşam

İZMİR'İ TANITAN FİLMİN ÇEKİMİ SÜRÜYOR İZMİR (A.A)

09 Ağustos 2010 16:05

-İZMİR'İ TANITAN FİLMİN ÇEKİMİ SÜRÜYOR İZMİR (A.A) - 09.08.2010 - Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İzmir Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ''Bir Gevrek, Bir Boyoz, İki de Kumru'' filminin çekimleri sürüyor. Filmin tanıtımı amacıyla İzmir Gazeteciler Cemiyetinde, oyuncuların da katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan Yönetmen Osman Dikiciler, aşk filmi olan ''Bir Gevrek, Bir Boyoz, İki de Kumru''nun oyuncularının çoğunun İzmirli veya yolu bir şekilde İzmir'den geçen kişilerden oluştuğunu söyledi.  Filmin 4 ayrı öyküyü barındırdığını ve başrolunun Saat Kulesi olduğunu ifade eden Dikiciler, şöyle konuştu: ''Bu bir aşk ve şehir filmi. Ege'nin incisi İzmir ilk kez uzun metrajlı bir sinema filmiyle tanıtılıyor. Baştan sona İzmir'in anlatıldığı bir film hiç yok. Bu film, Türkiye'de bir şehir için çekilen tek film. Filmle birlikte İzmir'in markalaşmasını da amaçlıyoruz.'' Dikiciler, çekimlerin bitmek üzere olduğunu, kasım ya da aralık ayında filmin vizyona girmesini hedeflediklerini, İzmirlilerin sahip çıkması halinde filmin layığını bulacağını kaydetti. Filmin oyuncularından Selçuk Uluerguven de senaryonun kendisine gelmesiyle birlikte filmde oynamayı hemen kabul ettiğini belirterek, ''Senaryo İzmir'i çok iyi anlatıyor, kenti çok iyi hissettiriyordu. İzmir'i hissettim, yaşadım. O nedenle oynamayı hemen kabul ettim'' dedi. Genç oyuncu Selen Seyven, ilk defa bir şehir adına çekilen filmde oynamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Sanatçılar, filme İzmirlilerin yeterince sahip çıkmamasından yakındı.

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