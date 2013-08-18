İzmir'i sel aldı

İzmir'de, sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde saat 18.00'de başlayan gökgürültülü sağanak ve dolu yağışı, rüzgarla etkili oldu.

Konak'ta, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nın bir bölümünü oluşturan deniz seviyesinin altındaki alt geçidi su bastı.

Tahliye motorunun arızalanması nedeniyle su seviyesinin kısa sürede yükselmesiyle alt geçit çift yönlü trafiğe kapandı. Belediye ekiplerinin müdahalesiyle trafik, yaklaşık 3 saatin ardından kontrollü olarak verilmeye başlandı.

Trafikte uzun süre beklemek zorunda kalan bazı sürücüler, araçlarının kornalarına basarak durumu protesto etti. Tepecik Semti'ndeki Kemer Altgeçidi'ni de su bastı. Suyun içinde kalan bazı araçlar arızalandı, sürücülerine belediye ve polis ekiplerince yardım edildi.

Bir saatte metrekareye yaklaşık 18 kilogram yağışın düştüğü kentte, çok sayıda trafik kazası meydana geldi, birçok ev ve iş yerini su bastı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle ağaçlar yola ve araçların üzerine devrildi.

Bayraklı ilçesinde sahildeki parktan geçen Murat Çolak'a (41) yıldırım isabet etti. Ağır yaralanan Çolak, özel bir hastanede tedavi altına alındı.