İzmir'i kim yaktı?

İzmir yangınını irdeleyen yeni kitaplar

TBMM’nin muzaffer orduları, 9 Eylül 1922 tarihinde İzmir’e girdikleri zaman; başıboş ve başıbozuk bir biçimde kaçmaya çalışan Yunan ordusunun önemli bir bölümü, hâlâ Anadolu’yu terk etmemiş ve canını kurtaramamıştı.Ordusunun en ön safında savaşı izleyen, Başkumandan Mustafa Kemal ve Batı Cephesi’nin önde gelen kumandanları, ordularının ardından İzmir’e geldiler. Sevinç ve mutluluğun sınırı yoktu. Gerek; L. Georg’un oluşturduğu, “İngiltere’nin doğu politikası” ve gerekse; Yunan hayallerinin, sonuna gelinmişti. Ordularımızın İzmir’e girmesinden 4 gün sonra; 13 Eylül 1922’de, ünlü İzmir yangını başladı.Önce, İzmir’in “Ermeni Mahallesi” olarak isimlendirilen bölgesinde, birkaç noktada başlayan yangın; şiddetli rüzgarın etkisiyle, hızla gelişti ve birkaç gün süren ve bir türlü kontrol altına alınamayan bu yangın sonrasında, İzmir’in önemlice bir bölümü, kül oldu. Böyle bir felakete, neyin neden olduğu, hâlâ tartışmalıdır. Burada bir kundakçılık ve sabotaj olduğu, açıktır. Fakat açık olmayan ve tartışılan nokta; bu sabotajın, kim tarafından yapıldığıdır.O dönemde İzmir’de bulunan kimi yabancı gazeteciler; bu yangını, Türklerin çıkarttığını dile getirmektedir. Hatta bunlardan biri, yangını çıkaran askerleri ve bunların başlarındaki subayları, dile getirmektedir. Acaba bu iddialar, doğru olabilir mi? O dönemde İzmir’de bulunan Türk gazeteciler de; bu konuda, çok kesin ifadeler kullanmamaktadırlar. Aksini yazan gazetecilerimiz varsa da, yeterince kesin ifadeler kullanmadıklarını, düşünüyorum.Oysaki; “Güzel İzmir”i, bizim yakmamız için biraz “budala” olmamız gerekir. Belki de, “biraz” değil, “çok budala” olmamız gerekir. Zira, artık İzmir, “bizimdir”. İnsan, kendinin olan bir şeyi, neden yaksın? Yunan ordusu ve Rumlar, zaten boğazlarına kadar suçlu ve sabıkalıdır. Başkumandanlık Meydan Savaşı sonrasında; hızla kaçmakta olan Yunan ordusu, geçtiği her yeri yakıp yıkmıştır.Gerçekten, Yunan ordusunun kaçış yolu üzerinde olup, yakılıp yıkılmayan; tek bir köy, tek bir kasaba ve tek bir kent, yoktur. Hatta, geçenlerde de kaleme aldığım üzere; Bursa’nın da yakılacağının endişesine kapılan TBMM hükümeti, İstanbul’daki işgal kuvvetleri kumandanlığına başvurarak, eğer Anadolu’nun diğer yerleşim merkezlerinde, Yunan ordusunun yaptığı hainlikler Bursa’da da yapılırsa; ne, gayrı Müslimlerin yaşamlarını garanti edebileceklerini; ne de, ellerindeki esirleri koruyabileceklerini, bildirmişlerdi. Gerçekten İstanbul’dan derhal İngiliz subaylarından oluşan bir heyet gönderilmiş ve cami ve türbelerin etrafında, yangın çıkartmak için her türlü hazırlığın yapılmış olduğunu; tenekelerle benzin ve paçavraların hazırlandığını saptayarak, kundaklamalara engel olmuşlardı.Bursa’nın yakılması olasılığı karşısında, bu denli duyarlı olan TBMM Hükümeti’nin ve silahlı kuvvetlerin; aynı duyarlılığı, İzmir konusunda göstermemesini beklemek, mantıksızdır. Bir yanda; yitirdiği her yerden çekilirken, yakıp yıkan ve bu tutumu defalarca belgelenen ve zaten sonuçları ortada olan, Yunanistan ve Yunan ordusu; öte tarafta, Yunanlıların tahribatına engel olmak için, çılgınca ve insanüstü bir gayretle ilerleyen, Türk Silahlı Kuvvetleri... İzmir’i, bunlardan hangisi yakmış olabilir acaba?Bu sorunun yanıtını; “Türk Ordusu” olarak vermek, bence mantık ve insaf dışıdır. İzmir, zaten bizimdir. Neden yakalım? İddia o ki; bizim, gayrimüslimlerin evlerini yakmamız, onların İzmir’i terk etmelerine neden olacakmış. Bizim ordu, bunu sağlamak için İzmir’i yakmış...Peki Yunan ordusu çekildiği bölgedeki il ve ilçeleri; neden yaktı, yıktı? Afyon’da, Uşak’ta Rum ahali, zaten orduyla birlikte kaçıyordu. Oraları yakmanın altındaki tek duygu, hain bir intikam duygusuydu. Ve bence İzmir de, aynı duyguyla; intikam almak için, ateşe verildi. “Benim olmayacaksa, onlarında olmasın...”, anlayışı egemendi.İzmir’i bizim yaktığımızı iddia eden yabancı gazetecileri, böyle düşünmeye iten faktör de; öyle sanıyorum ki, savaşla ilgili tahminlerinin yanlış çıkmasının getirdiği hayal kırıklığı içinde, ordumuzu lekelemeye çabalamalarıdır. Hangi ordu, kazandığı kenti yakar? Napoleon, Moskova’yı aldığı zaman, Çar’ın kumandanı Kutuzov Moskova’yı yakmıştı ama; Napoleon’un, ihmal olanaklarını ortadan kaldırmak ve geri döndüğü zaman, Fransız ordusunu kolay devirmek amacındaydı. Zaten Napoleon bunu sezdiği için, Moskova’dan kaçarcasına ayrılmıştı. Buna karşılık; Yunanlıların, İzmir’e dönme umutları yoktu. Bu güzel kenti, neden yakalım?