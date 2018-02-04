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İzmir'e şehit ateşi düştü

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentinde sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan tankçı teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun İzmir'in Buca ilçesindeki baba ocağı

04 Şubat 2018 10:54

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentinde sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda PKK/YPG\'li teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan tankçı teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu\'nun İzmir\'in Buca ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.
Tankçı teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu\'nun şehit olduğu haberini, Buca ilçesi İnkılap Mahallesi\'nde yaşayan ailesine askeri yetkililer verdi. Sağlık ekipleri tedbir amaçlı evin önünde beklerken, acı haberi alan teğmen Çubukçu\'nun yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Türk Bayrağı asılan şehit evi, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı. Çubukçu ailesinin evinin karşısındaki NATO Karargahı\'nın duvarlarına da Türk Bayrakları asıldı.
Şehit teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu\'nun kız kardeşi, ağabeyinin Zeytin Dalı Harekatı\'na katıldığını, kendilerinden gizlediğini söyledi.
DEVRE ARKADAŞI DA FIRAT KALKANI\'NDA ŞEHİT OLMUŞ
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye\'nin El Bab bölgesinde DEAŞ\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan teğmen Furkan Yayla\'nın (25) da Çubukçu\'nun devre arkadaşı olduğu belirtildi. Şehit Çubukçu\'nun, arkadaşı Teğmen Furkan Yayla\'nın cenazesinde, şehidin annesine sarıldığı görüntüler yürekleri dağladı.

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