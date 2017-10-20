İzmir'e çok yakışacak

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- TİRE Belediyesi\'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi desteğiyle yaptırdığı 15 bin kişilik yeni statta son aşamaya gelindi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek\'le birlikte stada çıkarma yaparak çalışmaları yerinde inceledi. Yaklaşık 60 milyon TL\'ye yapılan stadın maliyetinin yüzde 75\'ini İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin karşıladığını hatırlatan Aziz Kocaoğlu, \"Bornova\'da Kamil Okyay Sındır\'ın başkanlığında başlayan stat projesini Belediye Başkanı Olgun Atila\'yla birlikte tamamladık. Bu statta yaratılan ambiyansın da katkısıyla Göztepe yıllar sonra Süper Lig\'e çıktı. İzmir\'in stat ihtiyacı var. Bu herkesin bildiği bir gerçek\" dedi.

Küçük Menderes Havzası\'ndaki stadyum ihtiyacının Tire\'de yapılan statla çözüleceğini söyleyen Kocaoğlu, \"Stat 3 ay içinde maçlara açılacak. Selçuk\'a kadar raylı sistemimiz mevcut. Oradan Tire sadece 22 kilometre tutuyor. İzmir kulüpleri, Alsancak, Karşıyaka ve Göztepe stadyumları yapılana kadar maçlarını arzu ederlerse burada da oynayabilirler\" diye konuştu. Yeni stadın tüm İzmir kulüplerine açık olacağını vurgulayan Tayfur Çiçek, Bornova Stadı\'nın ambiyansının Kocaoğlu\'nun söylediği gibi Göztepe\'nin Süper Lig\'e çıkmasına etken olduğunu belirterek, \"Göztepe veya Karşıyaka taraftarının bu stadı doldurduğunu düşünüyorum da yaratacağı ambiyans çok güzel olur\" şeklinde konuştu.

Suni bir şekilde stadyum tartışması yapılmaya çalışıldığını ama Büyükşehir Belediyesi\'yle birlikte istenildiğinde stat yapılabileceğini gösterdiklerini belirten Çiçek, \"Stadı 2 yılda yaptık. Yaklaşık 200 işçinin yanı sıra belediyenin de 6 teknik personeli burada görev alıyor. Ben de günde 3 saatimi stadyumda geçiriyorum. 15 bin kişilik UEFA standartlarındaki yeni yuvamız tamamlandığında 60 milyon TL\'ye mal olacak. Işıklandırmanın ardından modern ve yüksek piksel kalitesine sahip 4x6 metre ebatlarında 2 skorboard monte edilecek. İsteyen İzmir takımları burada maçlarını oynayabilir. Federasyon\'dan da yılda en az 3 kez U21 Milli Takımı maçının burada oynanacağının sözünü aldık\" ifadelerini kullandı.

ÇİMLERİ SERİLDİ

Tire Belediyesi\'nin Ağustos 2015\'te inşaatına başladığı UEFA standartlarındaki statta betonarme imalatları tamamlandı. Stadın saha zeminine çim serimi yapıldı. Kuzey, güney ve batı kale arkası tribünleri tamamlanırken, doğu kale arkası bölümlerdeki çatı iskelelerinin montajı bitirildi. Soyunma ve hakem odaları, medya alanı ve sporcu çıkış tünellerinde PVC kaplama yapıldı. Stat içindeki mekanik tesisat ve elektrik tesisatı da bitirilirken tamamlanan tribünlerde aydınlatma sisteminin ve ses sistemi kurulumu yapıldı. Koltuklandırma da büyük oranda sona erdi.

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